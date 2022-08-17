17 августа 2022, 11:07
Общество

Детская школа искусств проведет дополнительный набор

Приемные прослушивания состоятся в субботу

Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева объявила о донаборе на дополнительные общеобразовательные программы. Приемные прослушивания состоятся 27 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. Заявления принимаются 25 августа с 17.00 по адресу: ул. Фрунзе,14а.

Набор ведется на нескольких отделениях с указанием количества бюджетных мест.

  • «Инструментальное исполнительство»:

– отдел «Народные инструменты» (баян – 1, кантеле – 1);

– отдел «Духовые инструменты» (флейта – 1, альт – 1);

  • «Художественно-эстетическое»:

– отдел «Музыкальный фольклор» (3);

– отдел «Журналистика» (7).

  • «Теоретико-хоровое» (отдел «хоровое пение» (4);
  • «Класс профориентации» (1).

При этом в учреждении уточнили, что приемные прослушивания для отдела «Журналистика» будут проходить 27 августа с 11.00 по адресу: улица Мичуринская, 5. Подробную информацию можно найти на сайте школы. Фото: rk.karelia.ru.

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новости петрозаводска
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