Детская школа искусств проведет дополнительный набор

Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева объявила о донаборе на дополнительные общеобразовательные программы. Приемные прослушивания состоятся 27 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. Заявления принимаются 25 августа с 17.00 по адресу: ул. Фрунзе,14а.

Набор ведется на нескольких отделениях с указанием количества бюджетных мест.

«Инструментальное исполнительство»:

– отдел «Народные инструменты» (баян – 1, кантеле – 1);

– отдел «Духовые инструменты» (флейта – 1, альт – 1);

«Художественно-эстетическое»:

– отдел «Музыкальный фольклор» (3);

– отдел «Журналистика» (7).

«Теоретико-хоровое» (отдел «хоровое пение» (4);

«Класс профориентации» (1).

При этом в учреждении уточнили, что приемные прослушивания для отдела «Журналистика» будут проходить 27 августа с 11.00 по адресу: улица Мичуринская, 5. Подробную информацию можно найти на сайте школы. Фото: rk.karelia.ru.