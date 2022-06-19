Как в Петрозаводске «отжимают» парк Савин Наволок  

Текст и фото: Антонина Кябелева

Ситуация вокруг парка Савин Наволок в Петрозаводске продолжает накалятся. Если собрать воедино и проанализировать внешне разрозненную информацию, то возникает подозрение, что зеленую территорию с краснокнижными растениями постепенно готовят к коммерческому освоению.

Мы попытались найти скрытую логику в решениях, которые были приняты на уровне администрации Петрозаводска и Петросовета, сопоставить их с тем, что реально происходит на территории парка, и представить, какое будущее ждет расположенную в районе Сайнаволока территорию, входящую в «зеленый пояс» карельской столицы. Прогноз получился неутешительный.

«Шевеления» вокруг парка Савин Наволок вырвались на поверхность на июньской сессии Петросовета. 5 июня петрозаводские депутаты согласились внести изменения в правила землепользования и застройки. Для огромного участка площадью 11 гектаров, расположенного в Сайнаволоке, зона городских лесов (Рл) была изменена на рекреационную зону прибрежных территорий (Рпт).

Инициатива исходила от компании ООО «Экопарк «Онежская деревня», которая еще в ноябре 2021 года обратилась в петрозаводскую администрацию с предложением изменить зону городских лесов. Директором ООО «Экопарк «Онежская деревня» является депутат Петросовета Виталий Марков, который активно агитировал своих коллег поддержать изменение зоны. После завершения процедуры перевода из зоны Рл в зону Рпт ООО «Экопарк «Онежская деревня» намерено взять 11 гектаров прибрежной территории в аренду.

Естественно, сразу же возникает вопрос зачем коммерческой структуре потребовался огромный участок земли? Виталий Марков объяснил инициативу благородными целями. По его словам, необходимо навести порядок на захламленной и погрязшей в мусоре территории природного парка. Он объяснил, что по соседству был приобретен объект недвижимости — два руинированных здания, которые компания намерена развивать.

Речь идет о старой насосной станции, расположенной на берегу Онежского озера. Она действительно находится неподалеку от тех самых 11 гектаров парковой зоны, которые, по словам Маркова, сильно загажены гуляющими гражданами.

«Если эта территория лесная, значит, на нее распространяются положения Лесного кодекса. Положения Лесного кодекса подразумевают освоение лесов. Освоение лесов — это рубка леса. С моей точки зрения, данная территория является ценной»,

- сказал на сессии Петросовета Марков.

Ставя знак равенства между городскими лесами, где, согласно Лесному кодексу, введен полный запрет на строительство капитальных объектов, и эксплуатационными лесами, в которых, действительно, разрешена рубка деревьев, Виталий Марков, мягко говоря, лукавит. Если выразиться точнее, говорит полную ерунду. В прошлом заместитель министра природных ресурсов Карелии не может не понимать, как в реальности обстоит ситуация и с городскими лесами, и с тем, чем можно заниматься в зоне Рл, согласно правилам землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки Петрозаводска находятся в открытом доступе, и любой желающий может ознакомиться с этим документом. Первое «открытие» заключается в том, что и зона Рл (городские леса), и зона Рпт (рекреационная зона прибрежных территорий) относятся к территориальной зоне рекреационного назначения. Тогда возникает вопрос, зачем нужно было «огород городить»?

В правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) есть ответ и на этот вопрос.

В статье 59 ПЗЗ сказано, что в рекреационной зоне прибрежных территорий (Рпт) разрешается не только возводить спортивные площадки, причалы для маломерных судов, предоставлять услуги общественного питания, проводить развлекательные мероприятия, но и заниматься гостиничным обслуживанием.

Под спортивные объекты можно использовать до 50% территории, под иные виды деятельности до 10%.

В статье 61 ПЗЗ сказано, чем можно заниматься в зоне городских лесов. Фактически ничем, кроме охраны лесных насаждений.

В зоне городских лесов нельзя ни глэмпинги возвести, ни кафе сварганить, ни даже спортивную площадку поставить.

Переводя территорию из одного вида рекреации в другую, инициаторы этого предложения, как мне кажется, меньше всего думали о сохранности зеленых насаждений. Перевод земельного участка в рекреационную зону прибрежных территорий открывает широкие возможности для ее использования в туристических целях. Учитывая, что рядом приобретен земельный участок с полуразрушенными зданиями насосной станции, которые, видимо, тоже планируется реконструировать под отель, складывается будущая модель по использованию парка Савин Наловок. Вряд ли то обстоятельство, что на территории парка сотрудники ПетрГУ провели экологическое исследование и обнаружили краснокнижные виды растений, может помешать бизнесу, который пользуется поддержкой городской администрации. Очевидно, что если бы парку планировалось, как предлагают ученые, придать статус особо охраняемой природной территории, то не возникло бы необходимости менять зону городских лесов.

Но и это не все. Аппетиты бизнеса вполне могут выйти за пределы участка площадью в 11 гектаров. Между этой территорией и Онежским озером расположен участок с кадастровым номером 10:01:0180111:20 площадью 1,7 гектара. С ним тоже не все в порядке.

1. Насосная станция 2. Участок 1,7 га 3. Участок 11 га

На сессии Петросовета депутат Ольга Тужикова сообщила, что на территории парка проведена подеревная съемка, которая, в частности, используется для вырубки деревьев и для благоустройства территории. Депутат утверждала, что видела помеченные деревья собственными глазами. Ее осадили. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский с полной уверенностью заявил, что никакой подеревной съемки не проводилось.

Пришлось лично съездить на территорию парка. Я ориентировалась на территорию бывшей насосной станции, куда вела частично отсыпанная гравием дорога. Строение из красного кирпича было обнесено оградой с калиткой и свисающей на ней цепью с замком. Чувствовалось, что у разрушающегося здания появился хозяин. Но бывшее здание насосной станции меня не особо интересовало. Хотелось понять, что происходит на участке, расположенном в нескольких шагах от забора.

Искать отмеченные деревья не пришлось. Они стояли рядом с тропинкой, издалека «отсвечивая» приколотыми к стволам бумажками. Слегка углубившись на территорию участка я увидела десятки помеченных деревьев. Было заметно, что в некоторых местах зловещие куски бумаги прикололи сразу к 12-15 стоящим рядом деревьям, чтобы, видимо, можно было полностью очистить от растительности площадку. Подобные площадки идеально подходили для размещение небольшого домика.

Не заметить результат проведенных работ было физически невозможно. Сомнений в том, что участок кто-то активно готовит для последующего освоения, лично у меня не осталось.

Земельный участок с кадастровым номером 10:01:0180111:20 соседствует с бывшей насосной станцией. В августе 2020 года министерство имущественных и земельных отношений предоставило его на праве бессрочного пользования Карельской республиканской поисково-спасательной службе. На этом участке планировалось строительство комплекса зданий для спасательной службы. Но в июне 2021 года спасательная служба отказалась от данного участка в связи с тем, что ученые ПетрГУ обнаружили на территории парка краснокнижные растения. Земельный участок был передан министерству имущественных и земельных отношений РК. Директор Карельской республиканской поисково-спасательной службы в ответе на депутатский запрос отметил, что на данном участке спасательная служба не проводила подеревную съемку ни самостоятельно, ни с привлечением сторонних организаций.

По информации Ольги Тужиковой, подеревную съемку на этом участке провела проектная организация ООО «Темплет» по заказу ООО «СК «Альтаир» в рамках реализации проекта по организации глэмпинга — модульных туристических двухкомнатных домиков с туалетом, душевой, панорамными окнами с видом на озеро.

Депутат обратилась в петрозаводскую прокуратуру с просьбой проверить, на каком основании проводятся проектные работы, и если они проводятся без соответствующего разрешения, просила пресечь незаконную деятельность.

Нам удалось связаться с начальником управления земельных ресурсов министерства имущественных и земельных отношений РК Сергеем Загвозкиным. Он сообщил, что после того, как поисково-спасательная служба передала министерству участок с кадастровым номером 10:01:0180111:20, он никому не передавался. По его словам, никаких работ по подеревной съемке министерство не проводило и не заказывало. Фактически речь идет о том, что на участке, который принадлежит государству, проводится незаконная деятельность.

Окончательно версия о том, что пытаются провернуть в парке Савин Наволок, сложилась после того, как я услышала выступление руководителя карельского управления по туризму Анны Борчиковой на заседании парламентского комитета по образованию. 15 июня Борчикова рассказала, что в этом году Карелия получит из федерального бюджета почти полмиллиарда рублей на развитие туристической отрасли.

В частности, 250 миллионов рублей выделено на строительство быстро возводимых гостиниц (от 25 до 50 миллионов рублей на одну гостиницу) и 84 миллиона рублей на создание глэмпингов (4,5 миллиона рублей на один глэмпинг).

Анна Борчикова заверила, что средства между предпринимателями будут распределяться исключительно на конкурсной основе. Но времени осталось немного, так как освоить деньги нужно в 2022 году.

Наблюдая за тем, как лихо петрозаводская администрация и Петросовет закрутили процедуру перевода 11 гектаров в рекреационную зону прибрежных территорий, где можно 1,1 гектара застроить туристическими объектами, и то, как смело, без оглядки на закон, провели подеревную съемку на соседнем участке, лично у меня не осталось сомнений, что подготовительная работа по «отжиму» парка Савин Наволока находится в активной фазе. Тем более, что уже и федеральные средства на подходе. И никакие краснокнижные растения не станут помехой этому масштабному проекту. Редкие виды мхов, лишайников и сосудистых растений могут помешать построить здания для поисково-спасательной службы, но для серьезных бизнесменов Красная книга не преграда.

На недавней сессии Петросовета очень много говорилось о том, в каком ужасающе захламленном состоянии находится территория парка Савин Наволок. Я увидела иную картину. Живописный песчаный пляж, красивый лес, хорошо утрамбованные дорожки, гуляющие горожане. Да, в нескольких местах встретился мусор и следы от костров. Но в карельских лесах можно встретить намного более удручающую картину.

С берега озера бросился в глаза расположенный чуть поодаль мыс с красивым двухэтажным зданием и старательно выкошенной лужайкой. Я решила поближе полюбоваться этим чудесным сооружением.

Подъехать к строению можно было с противоположной стороны, куда вела вполне сносная дорога. Правда, со стороны Родникового проезда «фазенда» приобретала вид убогого старого дома. Вывеска гласила, что вы прибыли к дому по адресу Сайнаволок, 3.

Увидеть, что скрывается за оградой было невозможно. Потертый дом с прилегающим к нему с двух сторон невзрачным забором надежно скрывал «пастораль» от случайных прохожих.

Подобраться к дому со стороны озера тоже не удалось. Ограда с колючей проволокой уходила в озеро, словно насмехаясь над действующим законодательством и конкретно Водным кодексом РФ, провозглашающим право каждого гражданина беспрепятственно пользоваться береговой линией. Но со стороны озера можно было разглядеть белую автомашину марки Nissan Almera. Судя по номеру, автомобиль зарегистрирован в Карелии. Для надежности берег возле дома был завален кусками строительного камня.

Самое странное, что на Публичной кадастровой карте сам мыс свободен от всяких строений. На нем нет даже сформированного земельного участка. Рядом обозначен небольшой участок площадью 536 квадратных метров с разрешенным видом пользования - «научно-производственная база». Подозреваю, что это и есть тот самый старый дом, который виден со стороны Родникового проезда.

Внимательный читатель вправе сказать, что автора статьи «занесло» куда-то в сторону — в прямом и переносном смысле. Согласна, история особняка на мысе заслуживает отдельного журналистского расследования. Я привела этот пример только для того, чтобы лишний раз продемонстрировать, что бывает, когда кто-то небедный начинает осваивать прибрежную территорию. Вместо пляжа сразу возникает ограда, уходящая в озеро и надежно защищающая территорию от назойливых граждан. И то, что законодательство гарантируют всем нам свободный от заборов берег, никого, к сожалению, не волнует. Вы думаете, что с парком Савин Наволок будет по-другому?