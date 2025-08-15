Карельский город на полтора дня останется без воды

Жители Беломорска на время останутся без воды. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

По данным источника, воды не будет в городе с 9 часов 27 августа до 17 часов 28 августа. Это связано с проведением ремонтных работ по устранению утечки.

Для людей будет организован подвоз воды. График и места подвоза будут указаны ближе к дате ремонта. © «Петрозаводск говорит»