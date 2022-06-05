Парк Савин Наволок может быть отдан под застройку

Текст и фото: Антонина Кябелева

3 июня на сессии Петрозаводского городского совета обозначилась еще одна болевая точка, связанная с будущим «зеленых» территорий. На этот раз общественное внимание приковала к себе часть парка Савин Наволок. На сессии Петросовета для огромной территории площадью 11 гектаров, расположенной в Сайнаволоке, зона городских лесов была изменена на рекреационную зону прибрежных территорий.

Депутаты горсовета Ольга Тужикова и Дмитрий Рыбаков опасаются, что в перспективе эта территория может быть застроена. Их смущает то обстоятельство, что главным интересантом произошедших изменений стал их коллега — депутат Виталий Марков, который одновременно являются директором ООО «Экопарк «Онежская деревня». Тужикова и Рыбаков обратились в петрозаводскую прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.

«Очевидно, что в данном случае предлагается проект решения, которым нарушается баланс частных и публичных интересов, так как в угоду бизнесу (конкретному юрлицу) создаются условия передачи в аренду ценной рекреационной территории, которая будет им уничтожена в ходе хозяйственной деятельности»,

- сказано в обращении в прокуратуру.

Предложение от ООО «Экопарк «Онежская деревня» об изменении зоны городских лесов на рекреационную комиссия городской администрации рассмотрела в конце ноября 2021 года и единодушно приняла решение его поддержать. Предполагается, что после перевода в рекреационную зону Экопарк «Онежская деревня» возьмет 11 гектаров в аренду. Так как основным видом экономической деятельности компании является оказание гостиничных услуг, то, естественно, возникло подозрение, что на месте городских лесов хотят банально построить гостиницу. Интересно, что ООО «Экопарк «Онежская деревня» была зарегистрирована через месяц после того, как Марков был избран депутатом горсовета.

Заместитель главы администрации Петрозаводска Александра Россыпнова рассказала, что заявитель, то есть Экопарк «Онежская деревня», «показал свою заинтересованность в аренде этого участка для использования в рекреационных целях». Поводом для изменения, объяснила Россыпнова, стало то, что зонирование земельного участка не соответствует действующему Генеральному плану Петрозаводска.

Ольга Тужикова считает, что это формальный повод. Главный смысл перевода из одной зоны в другую является то, что в зоне городских лесов нельзя ничего построить, а вот на территории, предназначенной для рекреационных целей, можно расположить и гостиницу, и пансионат, и туристическую базу. Фактически речь идет о том, что у горожан пытаются отнять очередную зеленную территорию для прогулок и отдыха и использовать ее в коммерческих целях.

В 2020 году Петрозаводский госуниверситет провел экологическое исследование парка Савин Наволок и подготовил заключение о целесообразности придание ему статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). На территории парка было обнаружено восемь видов краснокнижных растений. Но перспектива создания новой ООПТ руководителям петрозаводской администрации показалась, видимо, менее заманчивой, чем отдать парк в аренду коммерческой структуре.

Россыпнова подтвердила, что спорная территория парка, полностью входит в так называемый «зеленый пояс» карельской столицы, где предусмотрен особый режим защиты.

Виталий Марков утверждает, что лично у него никаких планов по застройке территории парка нет. По его словам, компания приобрела на соседней территории два руинированных здания, и эти участки планируется развивать. Россыпнова добавила, что это бывшая насосная станция. Здания, судя по карте, находятся на берегу Онежского озера и идеально подходят для развития туризма.

«На соседней территории находится объект недвижимости, который мы развиваем. И мы видим эту территории каждый день, на нее смотрим и понимаем, что развития у нее никакого нет. Если эта территория лесная, значит, на него распространяются положения лесного кодекса. Положения лесного кодекса подразумевает освоение лесов. Освоение лесов — эта рубка леса. С моей точки зрения, данная территория является ценной», - сказал Марков.

По его словам, территория парка активно используется горожанами как рекреационная зона.

«Там люди гуляют, отдыхают, пользуются данной территорией абсолютно хаотично. На данной территории нет ни одной оборудованной тропинки, нет ни одной скамейки, нет общественного туалета»,

- заметил Виталий Марков.

Он посетовал, что по данной территории прямо на машинах граждане пытаются проехать к озеру. «Нужно сделать доступ к озеру с твердым покрытием», - считает он. Депутат посетовал и на то, что там очень много мусора, а «весь лес в костровищах, в мангалах, в остатках жизнедеятельности».

Виталий Марков не может не знать, что в зоне городских лесов разрешаются исключительно санитарные рубки в целях устранения погибших и больных деревьев. Сплошные рубки в городских лесах запрещены. Впрочем как и возведение объектов капитального строительства. Я думаю, что именно запрет на строительство капитальных объектов стал истинной причиной предложенной Экопарком смены функциональной зоны.

Кстати, по информации Тужиковой в парке уже проведена подеревная съемка, которая в частности может использоваться как для вырубки леса, так и для благоустройства территории. Тужикова сказала, что своими глазами видела помеченные деревья. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский уверяет, что никакой подеревной съемки там не проводилось.

Александра Россыпнова сказала, что лично осматривала территорию парка. По ее словам, там, действительно, очень грязно. Она добавила, что застроить можно только 10 процентов территории, предназначенной под рекреацию.

Ее слова лишь подтвердили опасения депутатов, считающих, что перевод в рекреационную зону — лишь первый шаг к уничтожению общественного места отдыха.

Предположим, Виталий Марков искреннен, когда говорит, что лично он не планирует застраивать территорию нынешнего парка. Не буду спорить. Лично депутат Марков, может, и не планирует. А вот какие планы вынашивает учредитель компании ООО «Экопарк «Онежская деревня», широкой общественности не известно.

Зато жители Петрозаводска прекрасно осведомлены, как городские территории, зарезервированные под строительство спортивных объектов, превращаются в жилые комплексы. Без намека на спорт и при полной поддержке власти. Боюсь, что будущее парка с краснокнижными растениями будет рисоваться в хорошо знакомом русле, когда интересы коммерческой компании затмевают рассудок тех, кто принимает решения.