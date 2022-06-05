Для комфортной пенсии необходимы миллионы

Лишь каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость. Но каждый второй хотел бы к выходу на пенсию накопить четыре-пять миллионов рублей, говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group, передает РИА Новости. Компания проводила исследование в мае среди 1,5 тысячи респондентов, проживающих в крупных городах России.

Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку близких.

При этом, каждый второй называет сумму накоплений – четыре-пять пяти миллионов рублей, которые бы хотели видеть на счету во время заслуженного отдыха. Но как показал опрос, только 11% россиян регулярно могут откладывать на пенсию. Стоит отметить, что этот показатель за последние два года вырос на два пункта. Средние ежемесячные траты на пенсии 45% респондентов оценили в 40-50 тысяч рублей, 30% назвали диапазон от 50 до 70 тысяч рублей, 15% - 20-40 тысяч рублей, еще 10% - более 70 тысяч рублей в месяц. Фото: stock.adobe.