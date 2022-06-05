От Белого до Черного моря на мотопараплане пролетит Федор Конюхов

Сегодня из Архангельска на мотопараплане стартовали легендарный путешественни Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин. Перелет организован в поддержку проекта «Чистая Арктика». Его длина составит более трех тысячи километров. На пути участников экспедиции – Плесецк, Вологда, Ярославль, Переславль-Залесский, Москва, Тула, Воронеж и Краснодар.

В один из этапов пилоты планируют преодолеть 500 километров без посадки и побить мировой рекорд, сообщает Газету.ру. Планируется, что на весь перелет потратят две недели.

Экспедиция завершится в Новороссийске, затем команда будет готовиться к первому в истории полету на мотопараплане на Северный полюс. Фото: Оскара Конюхова.