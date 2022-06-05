В Соломенном отключат электроэнергию

В понедельник, 6 июня, в Соломенном продолжатся работы, направленные на улучшение качества электроснабжения района, сообщили в пресс-службе ОРЭС-Петрозаводск.

«В связи с проводимыми работами по оптимизации дома по улице Борнаволокская, запитанные от ТП-442, с 9.00 по 11.00 будут ограничены в получении электроэнергии»,

- пояснили в организации.

Сотрудники ОРЕС также приносят извинения за предоставленное неудобство жителям района. Фото: vk.com.