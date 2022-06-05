Собаку, хозяева которой погибли в ДТП, ищут волонтеры

В ДТП под Кандалакшей в Мурманской области, произошедшее в конце мая, погибла семья из трех человек - авто с прицепом вылетело в кювет. Живыми остались только животные – кот Риччи и собака Гера. Как передает группа ВК Daily Петрозаводск, волонтерам удалось забрать кота с места аварии, а собака сбежала, и ее до сих пор не удалось найти.

По словам очевидцев, спустя 12 дней Геру заметили идущей по трассе в сторону юга – она прошла поселок Зеленоборский.

«Предполагаем, что она направляется в сторону Великого Новгорода – она там трижды бывала с хозяевами. Мы просим всех неравнодушных людей, которые проезжают по автодороге Р-21 «Кола» южнее поселка Зеленоборский быть внимательными. Пожалуйста, если вы увидите на обочине дороги миттельшнауцера черного окраса, уши и хвост не купированы, не останавливайтесь, не пытайтесь ловить самостоятельно. Так как после перенесенного стресса собака может напугаться еще больше, а сообщите нам о ее местоположении по телефонам: 8-909-557-40-62 и 8-921-275-86-15»,

- обратились волонтеры.

К слову, добровольцы ежедневно выезжают на поиски Геры и понимают, что она сейчас может выйти к людям в любом из населенных пунктов как Мурманской области, так и Карелии. Фото: vk.com/daily_petrozavodsk.