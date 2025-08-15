15 августа 2025, 15:35
Молодой мужчина попал в больницу с трассы Петрозаводск-Суоярви
Автомобиль Toyota вылетел в кювет в Пряжинском районе
Фото ГАИ
Ночью 14 августа в Пряжинском районе произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился на 70-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.
В аварии 30-летний водитель получил травмы. Он был госпитализирован. Известно, что ранее мужчина был лишен водительских прав. © «Петрозаводск говорит»