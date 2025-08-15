15 августа 2025, 14:09
Ряд домов остался без электричества в Петрозаводске
На Ключевой погас свет в квартирах
Фото: unsplash / Adam Harris
Сегодня в 13:35 ряд домов в Петрозаводске остался без электричества. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, отключение произошло в некоторых зданиях на улицах Нойбранденбургской и Судостроительной, среди них есть и многоэтажные жилые дома.
Причиной временных неудобств стала авария на сетях. Ведутся восстановительные работы.