15 августа 2025, 14:09
Происшествия

Ряд домов остался без электричества в Петрозаводске

На Ключевой погас свет в квартирах
Лампочка на потолке
Фото: unsplash / Adam Harris

Сегодня в 13:35 ряд домов в Петрозаводске остался без электричества. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение произошло в некоторых зданиях на улицах Нойбранденбургской и Судостроительной, среди них есть и многоэтажные жилые дома.

Причиной временных неудобств стала авария на сетях. Ведутся восстановительные работы. © «Петрозаводск говорит»

