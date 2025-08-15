15 августа 2025, 14:25
У курьера в Петрозаводске увели велосипед
Стражи порядка карельской столицы раскрыли кражу транспортного средства
Фото: unsplash / Scott Rodgerson
В полицию Петрозаводска обратился курьер. Он рассказал, что оставил на несколько минут служебный велосипед во дворе дома на Первомайском проспекте, а когда вышел, транспортного средства уже не было, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 30-летний горожанин. Он увидел бесхозный велосипед, когда проходил мимо. В итоге он забрал транспорт себе, доехал до Древлянки и попытался его продать, но найти покупателя не успел.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»