У курьера в Петрозаводске увели велосипед

В полицию Петрозаводска обратился курьер. Он рассказал, что оставил на несколько минут служебный велосипед во дворе дома на Первомайском проспекте, а когда вышел, транспортного средства уже не было, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 30-летний горожанин. Он увидел бесхозный велосипед, когда проходил мимо. В итоге он забрал транспорт себе, доехал до Древлянки и попытался его продать, но найти покупателя не успел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»