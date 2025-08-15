15 августа 2025, 15:48
Синоптики предупреждают о ливнях и грозах в Карелии

Непогода придет в республику ранним утром 16 августа
Дождь в Петрозаводске
Фото: «Петрозаводск говорит»

Синоптики выпустили экстренное предупреждение для жителей Карелии. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Согласно прогнозу, с 3 часов утра 16 августа с сохранением в течение суток по республике ожидаются ливни, грозы. Южный ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

Первыми удар стихии встретят жители западных территорий республики. Под действие неблагоприятного природного явления может попасть и Петрозаводск. © «Петрозаводск говорит»

