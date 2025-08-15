15 августа 2025, 15:48
Синоптики предупреждают о ливнях и грозах в Карелии
Непогода придет в республику ранним утром 16 августа
Фото: «Петрозаводск говорит»
Синоптики выпустили экстренное предупреждение для жителей Карелии. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Согласно прогнозу, с 3 часов утра 16 августа с сохранением в течение суток по республике ожидаются ливни, грозы. Южный ветер усилится до 15-17 метров в секунду.
Первыми удар стихии встретят жители западных территорий республики. Под действие неблагоприятного природного явления может попасть и Петрозаводск. © «Петрозаводск говорит»