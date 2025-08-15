Строительство жилого дома под расселение в Беломорске: видео от КСМ

Новый дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается на улице Строительной в Беломорске, поблизости от 132-квартирного дома, построенного «КСМ» в 2023 году. Визуально дома будут похожи: 5 этажей, 3 подъезда, общая площадь – чуть больше 8 тыс.кв.м, аналогичное цветовое решение фасадов.

На площадку строители зашли 21 апреля. На текущий момент основные работы на объекте – монтаж коробки здания: возведены 3 этажа третьей секции, выполнен цокольный этаж второй секции, завершается устройство фасадов первой секции. Полностью смонтированный дом жители Беломорска увидят к середине осени.

Сроки строительства довольно сжатые для такого большого дома – его ввод в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2026 года.