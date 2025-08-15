Центр социальной адаптации открыл новый филиал в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске открылся первый центр пробации - это специализированная организация, которая оказывает помощь людям после колонии.

Центр социальной адаптации «Другой формат» открыл в карельской столице уже четвертый филиал. Новое отделение на улице Варламова рассчитано на 48 человек. Помещение, в котором ранее находилась таможенная служба, активисты центра самостоятельно отремонтировали, сделали отдельный вход и два крыла: административный офис и спальное общежитие.

"Здесь люди могут получить необходимую помощь. Мы их в первую очередь обеспечиваем чистой одеждой, питанием, помогаем восстановить документы, устроиться на работу и просто даем им то домашнее тепло и уют, которого у многих никогда не было. Начинали мы с одного центра. Но люди постоянно обращаются: кто-то вернулся из тюрьмы, негде жить, у кого-то сгорело жилье, кто-то потерял семью из-за своих зависимостей, есть у нас и те, кто служил на СВО, к нам обращаются женщины, которые пострадали от насилия в семье, и просто боятся идти домой. Мы помогаем всем, кому нужна помощь", - рассказал руководитель центра "Другой формат" Владимир Пелтола.

Сейчас по программе "Другого формата", который занимается социальной и трудовой реабилитацией людей с зависимостями и в трудной жизненной ситуации, работает 25 филиалов по всей стране и в Белоруссии.

"Я приехал сюда из Омска. Не хочется вспоминать, почему я дошел до такой жизни. Но могу сказать одно, что Центр меня просто спас. Сейчас я здесь живу и вот уже имею должность дежурного. Меня позвали друзья. Я поехал. И мне это очень помогло. Ведь тут как бы есть шанс начать все сначала", - поделился Алексей. © «Петрозаводск говорит»