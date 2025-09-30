Дни, когда финансовая удача идет в руки

Ну кто не хочет быть успешным и обеспеченным человеком?! К сожалению, это удается далеко не всем. Попробуйте воспользоваться советами нашего Лунного денежного календаря, и ваши шансы на достижение цели заметно возрастут. Вы сможете отследить движение Луны и реализовать свои планы для активного продвижения вперед.

Делать крупные покупки: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 31 октября.



Заключать контракты и подписывать договоры: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 24, 25, 29, 31 октября.



Не заключать сделки: 2, 3, 9, 14, 17, 20, 21, 23, 26 октября.



Брать в долг, оформлять кредит: 1, 5, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 31 октября.



Давать в долг, инвестировать: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 31 октября.



Не брать в долг и не оформлять кредит: 6, 9, 10, 13, 17, 21, 23 октября.



Не инвестировать: 2, 3, 6, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26 октября.



Покупать кошелек: 1, 5, 7, 8, 13, 14, 24, 25, 28, 29, 31 октября.



Пересчитывать деньги: 1, 6, 9, 10, 15, 16, 22, 24, 25, 29, 31 октября.



Первая декада

1 октября. Удачный день для того, чтобы взять деньги в долг. Вы без труда их отдадите в срок. Также возможны нестандартные источники доходов, велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль.

2 октября. Хороший день, чтобы помочь родным лекарственными препаратами или достойным лечением. Стоит принять участие в благотворительных акциях.

3 октября. Стоит особо осторожно относиться к сделкам, особенно к тем, которые совершаются впервые.

4 октября. Сегодня удачными будут крупные покупки, можно давать деньги в долг и инвестировать.

5 октября. Благоприятны любые сделки и денежные операции, вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию. Удачной станет покупка нового кошелька.

6 октября. Займитесь планированием, пересчитайте деньги.

7 октября. Отложите все дела, связанные с тратами денег, вклады, покупку и продажу вещей, недвижимости. Вы рискуете понести не только материальные убытки, но и пострадать морально.

8 октября. Сегодня удачными будут крупные покупки, можно брать в долг, оформлять кредиты.

9 октября. Взвесьте все «за» и «против» и перенесите финансовые дела на потом.

10 октября. Не поддавайтесь внезапным идеям, не вкладывайтесь в новые проекты. Лучше займитесь пересчетом денег и планированием.

Вторая декада

11 октября. Лучший лунный день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег. Не отказывайте себе и близким в небольших радостях.

12 октября. Удачный день для решения вопросов по недвижимости и покупок, требующих больших финансовых вложений.

13 октября. Будьте внимательны: день опасен денежными потерями.

14 октября. Один из лучших дней для покупки кошелька, а также для планирования семейного и личного бюджета.

15 октября. Продуманные сделки принесут прибыль, можно давать и брать деньги в долг, кредит, скорее всего, получится выплатить досрочно.

16 октября. Займитесь планированием личного бюджета, проведите обряд на привлечение денег.

17 октября. Авантюры различного характера могут привести к заботам и проблемам юридического направления.

18 октября. Оплачивайте покупки, раздавайте долги. Можно брать и давать в долг... Риск финансовых потерь минимальный.

19 октября. Получайте удовольствие от того, что вы делаете, но не отдавайте последнее, не тратьте деньги без меры.

20 октября. Покупайте только самое необходимое, сделки и контракты будут пусты, вы зря потратите деньги и силы.

Третья декада

21 октября. Новолуние — самый неблагоприятный день. Отложите все денежные дела.

22 октября. Сегодня минимизируются все риски. Можно смело отправляться по магазинам, шопинг порадует душу и не скажется негативным образом на полноте кошелька. Проведите обряд на привлечение финансовой удачи.

23 октября. Не давайте в долг, не принимайте решения насчет недвижимости. Есть риск, что вас обманут.

24 октября. Удачный день, чтобы тратить деньги на благотворительность.

25 октября. Можно делать покупки, которые были давно запланированы, пересчитывать деньги и покупать новый кошелек.

26 октября. Есть риск денежных потерь, будьте осторожнее, отправляясь за покупками: вас легко будет обмануть.

27 октября. Благоприятно делать покупки для дома, обновлять гардероб, выбирать подарки близким.

28 октября. Займитесь рутиной, покупайте только необходимое.

29 октября. Можно брать деньги в долг, вернуть его будет нетрудно, особенно если деньги будете брать из нового кошелька.

30 октября. Не тратьте лишнее, покупки могут вас разочаровать.

31 октября. Велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль.

Не отказывайте в материальной помощи родственникам и близким людям.