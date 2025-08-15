15 августа 2025, 12:37
Люди погибли при взрыве на заводе в российском регионе
В Рязанской области произошел взрыв пороха на заводе «Эластик»
Фото: unsplash / Egor Ivlev
В Рязанской области произошел взрыв пороха на заводе «Эластик». Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека. Еще 20 человек пострадали.
Известно, что жилые дома находятся в двух километрах от завода. Зона детонации не выходит за его пределы, опасности для людей нет.
Причины взрыва устанавливаются, на месте работают сотрудники экстренных служб. © «Петрозаводск говорит»