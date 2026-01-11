Тракторы и грейдеры – какая техника убирает снег в Петрозаводске

Петрозаводск убирают после снегопада. В уборке за сутки было задействовано более 40 единиц различной техники. Глава карельской столицы перечислила, какая именно техника задействована в работах.

Городские территории убирают КДМ 12 шт; грейдеры 2 шт; МТЗ 9; самосвалы 4; погрузчики 11; Газели 6.

«Проходим несколько циклов уборки магистральных улиц, развязок и мостовых сооружений, очищаем заездные карманы и тротуары», - рассказала в соцсети Инна Колыхматова.

Петрозаводчане жалуются мэру на уборку и обработку дворов, пешеходных дорожек противогололедными смесями, очистку от снега и наледи ступенек при входе в подъезды. Глава столицы Карелии напомнила, что ответственность за уборку и обработку дворов несут управляющие компании, ТСЖ.