В понедельник на севере Карелии простятся с погибшим участником СВО

В понедельник в Карелии простятся с погибшим участником специальной военной операции Рустамом Джандаровым. Бойца проводят в последний путь в Беломорском округе.

«В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб наш земляк Джандаров Рустам Халилдинович»,

- сообщили в администрации Беломорского округа.

Прощание с погибшим участником СВО пройдет 12 января в траурном зале Беломорска.