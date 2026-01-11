11 января 2026, 16:07
В понедельник на севере Карелии простятся с погибшим участником СВО

В Беломорске в последний путь проводят Рустама Джандарова
фото VK-сообщество Беломорского округа

В понедельник в Карелии простятся с погибшим участником специальной военной операции Рустамом Джандаровым. Бойца проводят в последний путь в Беломорском округе.

«В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб наш земляк Джандаров Рустам Халилдинович»,

- сообщили в администрации Беломорского округа.

Прощание с погибшим участником СВО пройдет 12 января в траурном зале Беломорска.

