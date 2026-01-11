Страдания людей в общежитии в Карелии станут уголовным делом

В Сегеже люди замерзают в старом общежитии на улице Ленина. О мучениях людей в доме № 19 на днях рассказывал «Петрозаводск говорит». Люди платят за услуги, а капитальный ремонт им обещают годами. Половина дома пустует, а те, кто остался, выживают в холода при температуре +13, +14 в квартирах.

Сегежане написали о нарушении прав руководителю СК России Александру Бастрыкину.

«Длительное время здание 1938 года постройки находится в непригодном состоянии: штукатурное покрытие на фасаде и стенах в подъездах осыпается, оконные рамы повреждены, из-за неисправности отопительной системы температурный режим в жилых помещениях не соответствует установленным нормам. В результате жильцы замерзают. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли»,

- сообщили в информационном центре СК России.

Карельские следователи проводят проверку. Председатель российского СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад.