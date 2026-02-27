Деревянная хозпостройка сгорела дотла в карельском городе

Днем 26 февраля на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Медвежьегорске. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выехали девять спасателей. Выяснилось, что горит сарай. Деревянное строение было охвачено огнем по всей площади в 20 квадратных метров. Сарай был полностью уничтожен. При этом пожарным удалось спасти стоявшие рядом гараж и баню. Люди в результате инцидента не пострадали. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что частная баня сгорела в Кеми днем ранее.