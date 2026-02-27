Динамовцы пропустили шесть шайб в выездном хоккейном матче

В четверг, 26 февраля, команда «Динамо-Карелия» провела свой второй подряд матч в Ступино против местного «Капитана». Игра завершилась крупным поражением карельских хоккеистов.

Наши ребята пропустили шесть шайб, последнюю из которых в пустые ворота, и проиграли со счетом 2:6. Напомним, днем ранее матч получился куда более упорным, но также завершился поражением «Динамо-Карелии» со счетом 3:4.

Теперь команда перебирается в Кондопогу, чтобы провести заключительные домашние игры этого сезона МХЛ.