Рыбаков с дрейфующей льдины в Финском заливе спасал ледокол

Спасательная операция развернулась в Финском заливе 26 февраля, где на льдине оказались десятки любителей зимней рыбалки. В спасении задействовали воздушное судно и ледокол, помогла и рыбак-любитель, сообщает портал 47 news.

Первую группу из пяти рыбаков спасатели подвезли на расстояние полкилометра от берега, дальше судно на воздушной подушке пройти не могло из-за обломков льда. Рыбаки под контролем спасателей сами дошли до берега. Еще четверых спас любитель на своей аэролодке.

Десять рыбаков оставались на льдине, которая ушла в дрейф и стала сталкиваться с другими льдинами. Для спасения людей направили ледокол, на борт которого поднялись рыбаки.

Всего были спасены 19 человек, в спасательной операции участвовали 14 сотрудников МЧС и девять единиц техники.