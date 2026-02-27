Мошенники украли деньги у покойника, наследнику вернут только часть

Мошенники украли более 400 тысяч с банковского счета умершего жителя Карелии, часть средств были переведены на счет дроппера из Кемеровской области. Несовершеннолетний наследник остался без копейки. Владельца счета, куда утекли всего 87 тысяч, установили, теперь ему придется возместить ущерб.

На защиту несовершеннолетнего наследника встал прокурор Пудожского района, он обратился в суд с иском к дропперу из Кемеровской области с требованием вернуть 87 814,44 руб.

Аферисты обчистили счета умершего в августе 2025 года. Потерпевшим по уголовному делу о хищении был признан несовершеннолетний ребенок умершего.

В суде житель Кемеровской области подтвердил факт поступления денег и согласился с требованиями обвинителя. Суд принял решение в пользу несовершеннолетнего потерпевшего. Дроппер должен будет вернуть неосновательное обогащение, а также заплатить госпошлину в бюджет Пудожского района. Судебное решение пока не вступило в силу.