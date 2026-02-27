Полицейские встали «на прикрытие» на дороге в Карелии

В республиканском МВД сообщили об истории, которая произошла на дороге вблизи поселка Пушной.

Вечером 22 февраля семья с маленьким ребенком ехала на автомобиле с прицепом в Сегежский район. Через несколько километров после поселка Пушной водитель обнаружил, что у машины спустило колесо. Он остановился на склоне для устранения неполадки.

В это время мимо проезжал наряд ДПС ОМВД России «Беломорское». Оценив опасность ситуации, стражи порядка на дорогах встали «на прикрытие» с проблесковыми маячками – развернули автомобиль, чтобы защитить его от проезжавших мимо фур. Затем полицейские помогли водителю заменить колесо и сопроводили семью до поселка Летнереченский.

«Спасибо огромное, мы благополучно добрались до дома. Пусть добро будет на дорогах», - написал благодарный водитель.