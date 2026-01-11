Глава Карелии проверил работу Межрайонной больницы в Костомукше

Во время рабочей поездки в Костомукшу глава республики Артур Парфенчиков проверил оснащение больницы современным оборудованием и поблагодарил медперсонал за работу.

При поддержке благотворительного фонда «Доброта Севера» («Северсталь») и Карельского окатыша в больницу Костомукши закуплен цифровой рентгеновский комплекс, уретероскоп, стоматологическая установка и другое оборудование на общую сумму более 90 млн рублей. В ближайшее время в больнице будет открыт специализированный диагностический кабинет.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что межрайонная больница является значимым объектом не только для жителей Костомукши. В больницу ведется маршрутизация пациентов со всего севера республики.

«В этом году мы выполним обещание, данное жителям севера Карелии, по оборудованию и открытию кабинета МРТ и КТ в межрайонной больнице. Ждем поставок этих аппаратов: средства на них выделены. Монтируем современный цифровой рентген-аппарат взамен прежнего, — сказала руководитель региона. — Медпомощь в больнице будут получать жители Муезерского, Лоухского, Калевальского районов, Беломорского округа, а также пациенты из нового дома-интерната. Это будет большой современный арктический диагностический центр для всего северо-запада Карелии».

Депутат Госдумы Валентина Пивненко подчеркнула, что костомукшская больница является примером успешного государственно-частного партнерства и отметила высокий кадровый состав медико.

В 2024 году благодаря государственно-частному партнерству в Межрайонную больницу № 1 поступило 15 единиц техники: мобильная рентгеновская система с С-образной дугой, эндоскопическая стойка для лапароскопических операций, артроскопическая стойка для операций на суставах, ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, операционные столы и другое оборудование.