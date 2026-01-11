11 января 2026, 14:37
Жители разваливающегося дома в Карелии ищут защиты у Бастрыкина
Шесть лет назад дом в Пряже признали аварийным, но людей пока не расселили
фото «Петрозаводск говорит»
Жители разваливающегося дома в Пряже ищут защиты у следователей. Ранее они обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.
Руководителю СК РФ Александру Бастрыкину написали жильцы дома по улице Советская. Их дому уже больше 80 лет. Из-за высокого износа конструкций многоквартирный дом в 2020 году признали аварийным, людей должны расселить.
«Однако до настоящего времени мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья либо производству компенсационной выплаты не принято», - рассказал один из жильцов разваливающегося дома.
В карельском Следкоме возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал у коллег доклад о ходе и результатах расследования.