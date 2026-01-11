Жители разваливающегося дома в Карелии ищут защиты у Бастрыкина

Жители разваливающегося дома в Пряже ищут защиты у следователей. Ранее они обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Руководителю СК РФ Александру Бастрыкину написали жильцы дома по улице Советская. Их дому уже больше 80 лет. Из-за высокого износа конструкций многоквартирный дом в 2020 году признали аварийным, людей должны расселить.

«Однако до настоящего времени мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья либо производству компенсационной выплаты не принято», - рассказал один из жильцов разваливающегося дома.

В карельском Следкоме возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал у коллег доклад о ходе и результатах расследования.