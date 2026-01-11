11 января 2026, 15:34
Жители Карелии смогут наблюдать парад планет
Следующее схождение трех планет вблизи Солнца случится через двенадцать лет
фото «Петрозаводск говорит»
Три ближайшие к Земле планеты сблизятся около Солнца. Астрономическое явление можно будет наблюдать 22 января. В параде планет будут участвовать Меркурий, Венера и Марс, рассказали в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии».
«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться»,
- пояснили астрономы.
До конца января первым удалится Меркурий, в течение февраля удалятся Венера и Марс. Следующее схождение трех планет вблизи Солнца случится в сентябре 2038 года.