Жители Карелии смогут наблюдать парад планет

Три ближайшие к Земле планеты сблизятся около Солнца. Астрономическое явление можно будет наблюдать 22 января. В параде планет будут участвовать Меркурий, Венера и Марс, рассказали в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии».

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться»,

- пояснили астрономы.

До конца января первым удалится Меркурий, в течение февраля удалятся Венера и Марс. Следующее схождение трех планет вблизи Солнца случится в сентябре 2038 года.