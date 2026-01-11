11 января 2026, 14:17
Рыбалка и охота

Волчица держала в страхе жителей карельской деревни

Охотники застрелили серого хищника в Пудожском районе
зимний лес
фото «Петрозаводск говорит»

Серого хищника добыли охотники в Пудожском районе, сообщили в минприроды Карелии.

Волк держал в страхе жителей деревни Филимоновская. Люди жаловались на появление лесных гостей. Охотинспектор ориентировал охотников на добычу зверя. В итоге 9 января волчцу застрелили.

Жителей республики призвали не оставлять домашних животных на улице, на цепи и без присмотра.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о появлении волков вблизи деревни Крошнозеро.

Обсудить
Метки: 
волк
пудожский район
Карелия