Волчица держала в страхе жителей карельской деревни

Серого хищника добыли охотники в Пудожском районе, сообщили в минприроды Карелии.

Волк держал в страхе жителей деревни Филимоновская. Люди жаловались на появление лесных гостей. Охотинспектор ориентировал охотников на добычу зверя. В итоге 9 января волчцу застрелили.

Жителей республики призвали не оставлять домашних животных на улице, на цепи и без присмотра.

