11 января 2026, 14:17
Волчица держала в страхе жителей карельской деревни
Охотники застрелили серого хищника в Пудожском районе
фото «Петрозаводск говорит»
Серого хищника добыли охотники в Пудожском районе, сообщили в минприроды Карелии.
Волк держал в страхе жителей деревни Филимоновская. Люди жаловались на появление лесных гостей. Охотинспектор ориентировал охотников на добычу зверя. В итоге 9 января волчцу застрелили.
Жителей республики призвали не оставлять домашних животных на улице, на цепи и без присмотра.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о появлении волков вблизи деревни Крошнозеро.