Экономический локомотив без вагонов для жизни

Текст, фото: Антонина Кябелева

В 2020 году в России было принято решение о создании Арктической зоны. Она представляет собой специальную экономическую зону, на территории которой действуют различные льготы и преференции, призванные оживить социально-экономическую жизнь в северных регионах. В Арктическую зону включили почти 40% территории Карелии: Беломорский, Кемский, Сегежский, Калевальский, Лоухский районы и Костомукшу.

В Карелиястат проанализировали, как изменились условия жизни граждан и экономические показатели в арктической части Карелии за три года - с 2022 по 2024 год. Недавно опубликованная аналитическая записка Карелиястат заслуживает отдельного внимания.

Одной из главных задач при создании Арктической зоны было привлечение на территорию с суровыми климатическими условиями новых инвесторов.

По информации Карелиястат, в конце 2024 года в карельской части арктической зоны официально действовало 1778 организаций, или 11,1% всех организаций республики. Две трети организаций базируются в Костомукше и Сегежском районе.

К сожалению, их количество уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 42 единицы, а по сравнению с 2022 годом - на 52 единицы. В 2024 году в Арктической зоне республики было зарегистрировано 56 новых организаций, а ликвидировано 91. Особенно непросто складывается ситуация в Беломорском районе, где в 2024 году исчезли 13 организации, а появилось только 4, и в Кемском районе, который прошлый год закончил со счетом 10 к 5 в пользу закрывшихся предприятий.

Самыми распространенными видами экономической деятельности новых организаций стали торговля, ремонт автотранспортных средств, транспорт и хранение, недвижимость, прочие услуги.

На конец 2024 года предпринимательской деятельностью на территории арктической Карелии занимались 2306 граждан, или 13,3% всех индивидуальных предпринимателей (ИП) республики. По сравнению с 2022 годом их количество заметно увеличилось – на 121 ИП. Почти 60% всех предпринимателей трудятся в Костомукше и Сегежском районе.

В 2024 году общий объем инвестиций в основной капитал организаций Арктической зоны составил 20,874 миллиарда рублей (27% всех инвестиций в Карелии). По сравнению с 2023 годом он уменьшился на 2,798 миллиарда рублей.

Предсказуемо лидерами стали Костомукша и Сегежский район, на долю которых пришлось 77,2% инвестиций. С 2022 по 2024 год заметно увеличилась инвестиционная активность Беломорского района, удельный вес которого в общем объеме «арктических» инвестиций увеличился с 4% в 2022 году до 17,3% в 2024 году.

Специалисты Карелиястат отмечают, что инвестиции в основной капитал финансировались главным образом за счет средств самих предприятий и организаций (78,2%). В основном средства были направлены на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.

Оборот организаций Арктической зоны в конце 2024 года составил 200,9 миллиарда рублей и вырос по сравнению с 2022 годом на 20,9%. Особенно заметный рост продемонстрировали организации в Костомукше (рост по сравнению с 2023 годом на 31%) и в Сегежском районе (рост на 15,5%). Напротив, снижение оборота организаций произошло в Кемском и Лоухском районах.

Главный акцент в развитии экономики карельской Арктики сделан на активизацию промышленного производства. В основном деятельность промышленных предприятий связана с добычей полезных ископаемых и обрабатывающими производствами. По итогам 2024 года предприятия Арктической зоны отгрузили товары собственного производства на 164,7 миллиарда рублей, что составляет 55,4% общереспубликанских объемов. По сравнению с 2023 годом эти показатели улучшились на 24,2%. В лидерах оказались Костомукша, Сегежский и Калевальский районы. А вот в Кемском, Калевальском и Лоухском районах зафиксировано снижение производства. Наиболее значительный спад производства (на 24,2%) произошел в Лоухском районе.

Один из самых болезненных вопросом, связанных с тем, как удержать граждан на территории с суровым климатом, касается жилья. На одного жителя карельской Арктики в среднем приходится 33,6 квадратного метра жилой площади, что несколько ниже республиканских показателей (в целом по Карелии на одного жителя в 2024 году приходилось 34,6 квадратного метра). По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился в районах Арктической зоны на 1,1 квадратного метра.

Казалось бы, наблюдается значительный прогресс. По количеству квадратных метров на одного человека Карелия занимает второе место среди арктических зон других регионов. Нас обогнала только Республика Коми с 36 квадратными метрами на одного жителя Арктической зоны. Внешне ситуация выглядит благополучно, если не задумываться о том, что представляют из себя дома и квартиры в карельской Арктике.

Вот статистические данные на конец 2024 года по уровню благоустройства жилья в карельской Арктике и арктических зонах других регионов. Водопроводом оборудованы 74% домов в арктической Карелии. Хуже ситуация только в Якутии (42%). В Ямало-Ненецком автономном округе водопровод имеется в 97,8% жилых помещений, в Мурманской области – в 95,4%, в Чукотском автономном округе – в 94,5%, в Красноярском крае – в 93,5%, в Республике Коми – в 90,3%, в Архангельской области – в 81,4%. Выше показатель даже в Ненецком автономном округе (74,5%). С канализацией похожая ситуация. Карелия в тройке аутсайдеров: в Якутии канализацию имеет 40,9% жилья, в Ненецком автономном округе – 69,8%, в Карелии – 72,6%. Для сравнения, в Ямало-Ненецком автономном округе канализацией оборудовано 96,9% жилья. Такой роскошью как горячая вода обладают только 48,5% квартир и домов в арктических городах и районах Карелии. Реже горячее водоснабжение встречается только в домах Якутии (38,9%). Самый высокий показатель в соседней Мурманской области (94%).

С отоплением и вовсе полный провал. В арктической Карелии отоплением оборудовано 74,9% жилых домов. Таких низких показателей больше нет. За нами следуют Архангельская область с показателем по отоплению в 81,2% и Якутия – 87,5%.

Понятно, что если бы не Костомукша и Сегежа, то показатели в Карелии были бы еще более удручающие.

Не случайно, граждане не стремятся побыстрее переехать в новую экономическую зону карельской Арктики.

В 2024 году в арктических районах Карелии всего 95 семей получили жилье и улучшили жилищные условия. Тем временем 2860 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2024 году в арктической зоне Карелии было построено всего 17,6 тысячи квадратных метров жилья, или 5,3% объемов жилищного строительства в республике. Это на 20,6% меньше, чем в 2023 году. К тому же 95,3% жилья было построено самими гражданами в рамках ИЖС.

Тем временем в 2024 году в Арктической зоне России было введено в строй 802,5 тысячи квадратных метров жилья. В Ямало-Ненецком автономном округе построили 332 тысячи квадратных метров, а в Архангельской области – 304,4 тысячи квадратных метров жилья. Карелия по объему жилищного строительства занимает 6 место среди арктических территории России.

Бытовая неустроенность влияет и на ситуацию в детских садах. В организациях дошкольного образования на 100 мест в 2022 году приходилось 80 детей, а в 2024 году – только 70.

В отличие от жилищного строительства, в арктической зоне Карелии предприятия розничной торговли чувствуют себя вполне уверено.

В 2024 году населению было реализовано товаров на общую сумму в 20 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах превышает показатели 2023 года на 8,3%. С 2022 по 2024 год объем розничной торговли вырос на 15,3%.

По нынешним временам это очень хорошая динамика. Причем реальный объем ритейла увеличился во всех районах Арктической Карелии.

Правда, цены в арктической зоне столь же суровы, как и климат. Специалисты Карелиястат зафиксировали значительное превышение розничных цен на продукты питания в 2024 году в Костомукше и Сегеже по сравнению со среднереспубликанскими показателями. На некоторые овощи превышение составляло 17-24%, на мясные консервы – 23%, на сливочное масло – 18%, а услуги отопления обходились гражданам дороже на 24-25%.

Постепенно в арктических районах Карелии развивается туризм. За три года в Арктической зоне РК появилось семь новых турбаз, гостевых домов и гостиниц. По информации на конец 2024 года, в Арктической Карелии было 68 так называемых коллективных средств размещения (КСР) с 1067 номерами, что составляет 17,9% всего туристического потенциала республики. Правда, заметного роста турпотока в Арктическую Карелию не наблюдалось – число остановившихся в гостевых домах, гостиницах и турбазах в 2024 году выросло всего на 0,6% по сравнению с 2023 годом. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил 22,8%. По количеству КСР Карелию обогнали только Архангельская область (115 объектов), Ямало-Ненецкий автономный округ (122) и Мурманская область (262).

В экономике арктической зоны трудится пятая часть всех работников республики. С 2022 по 2024 год среднемесячная номинальная начисленная зарплата (с учетом НДФЛ) стабильно росла во всех районах. Наибольший среднемесячный размер оплаты труда зафиксирован в 2024 году в Костомукше – 112,9 тысячи рублей, самый низкий – в Калевальском районе – 69,9 тысячи рублей.

Потребность работодателей в сотрудниках в конце 2024 года составила 1433 человека, что на 9,8% больше, чем годом ранее. На предложенные вакансии претендовали 396 безработных. В среднем на каждые 10 вакантных мест приходило 3 человека, ищущих работу. Для сравнения: в 2022 году на 10 вакансий претендовали 9 человек.

«В 2024 году в экономике и социальной сфере Арктической зоны Республики Карелия прослеживались разнонаправленные тенденции»,

- сделали вывод в Карелиястат.

В документе в качестве позитивных тенденций отмечен рост оборота организаций, увеличение производства товаров, увеличение объемов грузоперевозок и розничной торговли, повышение уровня оплаты труда и уменьшение безработицы. В Арктическую зону удалось привлечь серьезные инвестиции.

Одновременно специалисты Карелиястат обращают внимание на проблемы в жилищном строительстве и уменьшение среднесписочной численности работников.

Судя по опубликованным данным, несмотря на явные сдвиги в экономике районов Арктической зоны, пока так и не удалось сделать их привлекательными для жизни граждан. Да и самые заметные экономические успехи наблюдаются главным образом в Костомукше и Сегежском районе, где и до создания Арктической зоны существовали крупные предприятия, а социальная инфраструктура была неплохо развита.

В целом статистика рисует картину полярного дисбаланса. Экономический успех, который особенно явно проявляется в районах с исторически сильной промышленностью, не сопровождается созданием комфортных условий для жизни людей. И пока не будет решена катастрофическая проблема с качественным и доступным жильем, комфортной средой и развитой социальной инфраструктурой, арктические районы Карелии останутся «вахтовыми» территориями, а не новыми центрами притяжения. Ведь успех экономического освоения Севера измеряется не только тоннами добытых полезных ископаемых и миллиардами инвестиций в новые производства, но и процентом домов с горячей водой, отоплением, канализацией, а также количеством семей, которые хотят там жить. Пока по этим показателям в Карелии – тревожная мерзлота.