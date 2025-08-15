15 августа 2025, 12:22
Еще один новый троллейбусный маршрут запустят в Петрозаводске
Колыхматова огласила дальнейшие планы властей карельской столицы по развитию общественного транспорта
Фото: «Петрозаводск говорит»
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова раскрыла дальнейшие планы властей города по развитию общественного транспорта.
По словам градоначальницы, осенью планируется запуск обновленных троллейбусов №2 и №5. Сейчас идут подготовительные работы - модернизируется контактная сеть на улице Шотмана.
Также после завершения строительства нового Лобановского моста на прежние маршруты вернутся троллейбусы №3 и №6.
Помимо этого, в следующем году будет запущен автобусный маршрут в Университетский городок.
Напомним, сегодня в Петрозаводске начали работу троллейбусный маршрут №4 и автобусный маршрут №18. © «Петрозаводск говорит»