Еще один новый троллейбусный маршрут запустят в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова раскрыла дальнейшие планы властей города по развитию общественного транспорта.

По словам градоначальницы, осенью планируется запуск обновленных троллейбусов №2 и №5. Сейчас идут подготовительные работы - модернизируется контактная сеть на улице Шотмана.

Также после завершения строительства нового Лобановского моста на прежние маршруты вернутся троллейбусы №3 и №6.

Помимо этого, в следующем году будет запущен автобусный маршрут в Университетский городок.

Напомним, сегодня в Петрозаводске начали работу троллейбусный маршрут №4 и автобусный маршрут №18. © «Петрозаводск говорит»