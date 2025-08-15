Новый автобусный маршрут заработал в Петрозаводске

В Петрозаводске с сегодняшнего дня начал курсировать новый автобус №18. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

Автобус №18 будет ходить по маршруту Птицефабрика-Соломенное. Отслеживать движение транспорта можно в приложении «Умный транспорт» и на «Яндекс.Картах».

Напомним, также с 15 августа начал работу новый троллейбусный маршрут №4. Троллейбусы следуют от улицы Корабелов до товарной станции. © «Петрозаводск говорит»