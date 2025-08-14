Опубликована схема нового троллейбусного маршрута в Петрозаводске

На сайте МУП «Городской транспорт» опубликована схема движения нового троллейбусного маршрута №4 в Петрозаводске.

Напомним, новый троллейбус начнет работать в столице Карелии 15 августа. На линии будут курсировать девять машин.

Из опубликованной схемы следует, что «четверка» будет ходить от улицы Корабелов до товарной станции через Ключевую, Кукковку, Голиковку, Зареку, Центр, Октябрьский и Первомайский районы.

Также приводится расписание движения троллейбусов. В будни они будут начинать работу в 6:30 и заканчивать в 23 часа. В субботу первые троллейбусы будут отправляться на час позже, в воскресенье - еще на час позже. © «Петрозаводск говорит»