14 августа 2025, 12:34
Новый троллейбусный маршрут начинает работу в Петрозаводске
В карельской столице снова начнет курсировать троллейбус №4
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске с 15 августа заработает новый троллейбус №4. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, на маршруте будет работать девять троллейбусов, а курсировать он будет с 6:00 до 23:00. «Четверка» свяжет восемь районов: Ключевая, Каменный Бор, Кукковка, Голиковка, Зарека, Центр, Октябрьский и Первомайский.
Новая «четверка» объединит в себе прежний маршрут №4 и маршрут №6. При этом Колыхматова добавила, что в ближайшее время «шестерка» курсировать не будет. Власти города собираются доработать этот маршрут и запустить его уже после открытия Лобановского моста. © «Петрозаводск говорит»