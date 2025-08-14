Новый троллейбусный маршрут начинает работу в Петрозаводске

В Петрозаводске с 15 августа заработает новый троллейбус №4. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, на маршруте будет работать девять троллейбусов, а курсировать он будет с 6:00 до 23:00. «Четверка» свяжет восемь районов: Ключевая, Каменный Бор, Кукковка, Голиковка, Зарека, Центр, Октябрьский и Первомайский.

Новая «четверка» объединит в себе прежний маршрут №4 и маршрут №6. При этом Колыхматова добавила, что в ближайшее время «шестерка» курсировать не будет. Власти города собираются доработать этот маршрут и запустить его уже после открытия Лобановского моста. © «Петрозаводск говорит»