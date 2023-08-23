Жительницу Карелии пытались наказать за пользование деревянным пирсом

Текст и фото: Антонина Кябелева

Постановление о назначении административного наказания жительнице деревни Западное Кончезеро Тамаре Караченцевой появилось в конце мая 2023 года. Фактически ее пытались оштрафовать за то, что она пользуется деревянными мостками, установленными на озере Кончезеро.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии несколько раз собирались, чтобы рассмотреть жалобу Караченцевой, категорически не согласной с выводами инспектора министерства Александра Тюлина. Рассмотрение элементарного вопроса о том, имеет ли право женщина брать воду из озера для собственных нужд, не оформляя договор водопользования, заняло почти месяц. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Павел Николаевский трижды проводил заседания, чтобы рассмотреть жалобу, поступившую от Караченцевой.

Журналисту нашего издания удалось дважды принять участия в рассмотрении жалобы, а также побывать в Западном Кончезере, чтобы встретиться с жителями деревни, которые даже не пытались скрыть свое возмущение происходящим. История с попыткой штрафовать граждан за то, что они берут воду из озера, показалась нам крайне актуальной, учитывая, что карельские водоемы буквально нафаршированы мостками, пирсами, причалами.

Берег Кончезера, где на «второй линии» находится дом Караченцевой, изобилует деревянными пирсами. Судя по внешнему виду, они построены много лет назад и нуждаются в ремонте.

Жители деревни рассказали, что раньше берег озера находился рядом с домами. Но постепенно озеро мелело и береговая полоса сместилась на несколько метров. Возникновение конфликтной ситуации многие жители деревни связывают с Денисом Галищуком, который приобрел земельный участок на берегу Кончезера. Земельные претензии, возникшие между Галищуком и его соседями, стали предметом судебных разбирательств. Окончательной точки пока не поставлено.

«Галищук засыпал часть береговой полосы»,

- утверждает Сергей Ишанькин, у которого на берегу стоит банька.

«Работы начались в 2021 году. Галищук сначала загнал большой экскаватор и начал все перерывать. Потом засыпал грунтом»,

- добавила Караченцева.

Жители Западного Кончезера утверждают, что из-за проведенных прямо на берегу озера работ что-то было нарушено, и теперь осенью и весной затапливает соседние участки. Многочисленные жалобы на действия Галищука никакого эффекта не дали. Выяснять отношения граждан традиционно отправляют в суд. Правда, в ответе управления Росреестра по РК сказано, что приобретенный Галищуком земельный участок частично расположен в пределах береговой полосы озера Кончезеро. Другими словами, мы вновь сталкиваемся с фактом приватизации береговой полосы, что запрещено законодательством. Для Карелии подобные факты — не новость. Но дело даже не в этом.

«Все жили нормально, со своим укладом. Все друг друга хорошо знают. Никто ни на кого не жаловался»,

- объяснил житель деревни Александр Сергеевич.

По его словам, именно Галищук начал обращаться в различные органы власти с жалобами на то, что люди пользуются деревянными мостками. Возник классический конфликт: гражданам, дома которых расположены не на самом берегу, стало трудно пробираться к озеру.

Люди боятся, что будет захвачен и бывший противопожарный проезд.

«Он нас вытесняет вообще от сюда. Он хочет все мостки убрать и весь берег занять»,

- перебивая друг друга, говорили жители Западного Кончезера.

Люди уверены, что им хотят перекрыть подход к озеру.

30 мая 2023 года за подписью государственного инспектора Александра Тюлина вышло постановление о назначении административного наказания в отношении Тамары Караченцевой. Несмотря на то, что Караченцева объяснила, что не строила мостков, а только пользуется ими, чтобы набрать воду, Тюлин усмотрел в ее действиях «самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». Фактически речь шла о том, что Караченцева должна была заключить договор водопользования. Согласно постановлению, женщине был назначен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Документ возмутил не только Тамару Караченцеву, но и ее многочисленных соседей, которые точно так же пользуются деревянными мостками, набирают воду из озера, купаются. В общем, живут традиционной деревенской жизнью.

Тамара Караченцева

Откровенного говоря, прочитав постановление, я сначала даже не поверила своим глазам. Женщину пытаются оштрафовать за то, что она набирает воду из озера. В дурном сне сложно представить, чтобы в министерстве требовали от жителей карельских деревень и сел заключать договоры на водопользование, когда речь идет о личном потреблении. Поэтому, когда стала известна дата рассмотрения жалобы Караченцевой на постановление, я с большим интересом отправилась вместе с ней в Министерство природных ресурсов и экологии Карелии. Ведь если земля перевернулась, и теперь всем, кто берет воду из карельских озер и рек, пользуясь деревянными мостками и пирсами, нужно заключать договоры водопользования, то это сенсация общероссийского масштаба.

Первое заседание по жалобе Караченцевой состоялось 5 июля. Помимо Николаевского, на нем присутствовал Тюлин. Тамара Караченцева объяснила, что пирс был построен ее дальними родственниками лет двадцать назад для безопасного подхода к воде, а она лишь заменила несколько прогнивших досок, чтобы предотвратить возможные травмы. Кстати, в июле одна из жительниц деревни серьезно повредила ногу на одном из деревенских пирсов. Караченцева рассказала, что пирсом пользуется не только она, но и другие жители деревни, в том числе и сам Галищук, который строчит жалобы на соседей. На мостках она установила насос, который используется летом для набора воды для личных целей.

Караченцева настаивала, что она имеет право бесплатно пользоваться водным объектом для личных и бытовых нужд, а заключение договора водопользования для данных целей не предусмотрено.

«Без мостков невозможна реализация моих прав, так как до озера нашего просто так не дойти… А то, что мостки мы поддерживаем в рабочем состоянии, так это, извините, безопасность граждан, которые ходят по этим мосткам»,

- заметила она.

Александр Тюлин настаивал, что раз насос установлен на мостках, значит, нужен договор водопользования. Дескать, если насос установить просто в озере, то проблем нет, а вот, когда он прикреплен к пирсу, то нужен договор.

«На каком основании я должна заключать договор водопользования? Я никак не могу понять. Вся Карелия стоит в мостках»,

- не сдавалась женщина.

Ответ она так и не получила. Принятие решения по жалобе перенесли на 19 июля. На втором заседании Караченцева вновь повторила свои доводы. Ничего нового сказано не было. Разве что вместо Тюлина в заседании, помимо Николаевского, присутствовал другой сотрудник министерства, который более благосклонно отнесся к объяснениям Караченцевой. Она рассказала, что после того как Галищук перегородил ей прямую тропу к озеру, ей приходится зимой носить ведра с водой на расстоянии 150 метров.

Парадоксально, то и 19 июля в министерстве не смогли рассмотреть жалобу, перенеся решение на 3 августа.

Только 3 августа, спустя почти месяц, жалобу Караченцевой удовлетворили, отменив постановление о назначении ей штрафа. С формулировкой «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление».

8 августа Сергею Ишанькину, соседу Караченцевой, пришел ответ от премьер-министра карельского правительства Александра Чепика, в котором еще раз подтвердили, что «каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд». В конце ответа уточняется, что «строительство сооружений в акватории водного объекта и дальнейшее их использование требует оформления прав пользования водным объектом».

Но неужели с самого начала было не ясно, что нельзя привлекать к ответственности человека только за то, что он набирает воду из озера? Почему в министерстве целый месяц мурыжили Караченцеву, чтобы принять решение по элементарнейшему вопросу, ясному, как Божий день?

У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Зато вспоминается другая история, где тоже фигурировал Тюлин, а местом действия было Западное Кончезеро. Семья Окуневых, имеющих дом на «первой линии», продлила забор прямо до кромки воды, перегородив доступ к озеру своим соседям.

Два года граждане конфликтовали, на Окуневых пожаловались в Министерство природных ресурсов и экологии РК. В жалобе отмечалось, что запрещено перегораживать 20-метровую береговую полосу.

Александр Тюлин выезжал с проверкой, но забор в 20-метровой береговой зоне его не смутил. Дело дошло до суда. Во время судебного разбирательства Тюлин весьма оригинально прокомментировал свою «слепоту». По его словам, в министерстве не понимали, как трактовать российской законодательство относительно запрета огораживать 20-метровую береговую полосу. В общем, необъяснимо жесткий по отношению к Караченцевой инспектор, несколько лет назад вообще отказывался видеть грубейшее нарушение закона со стороны Окуенвых. Похожее в этих двух историях только то, что Александр Тюлин с особой строгостью надзирает за владельцами домов на «второй линии» и явно благоволит тем, кто сумел обосноваться прямо на берегу озера.

Откровенно говоря, история отчетливо различимого административного давления на Тамару Караченцеву меня и возмутила, и опечалила. О конфликте с Окуневыми я рассказывала шесть лет назад. С тех пор, как мне кажется, стало только хуже. Одни граждане смело огораживают береговую полосу, строят современные пирсы, приватизируют береговую полосу, вырубают деревья в зеленых зонах, а представители власти бояться даже намекнуть им на незаконность их действий. Разве только после того, как история приобретает общественный резонанс. Зато обычным гражданам уже и набрать воду из озера нельзя, не опасаясь, что какой-нибудь инспектор не усмотрит в их действиях чего-то противозаконного. И доказывай потом месяцами, что правда на твоей стороне. Нас будто бы пытаются приучить, что есть люди первого и второго сорта. И люди первого сорта строят дома исключительно на берегу…