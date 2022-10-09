Экс-депутата Карелии предостерегли от нарушений законодательства

Текст и фото: Антонина Кябелева

Мы уже рассказывали о том, как журналисты нашего издания случайно наткнулись на особняк, расположенный на мысе Сальнов в Сайнаволоке. Стали известны новые подробности этой истории.

Добротный двухэтажный дом, расположенный в непосредственной близости от берега Онежского озера, можно увидеть издалека. Территория мыса с двух сторон огорожена забором, камнями и оградой из колючей проволоки. Видимо, чтобы отдыхающим на берегу гражданам даже в голову не пришло нарушить покой владельца особняка, единолично завладевшего берегом Онежского озера.

Ушло немало времени на то, чтобы выяснить, как и кому удалось завладеть живописной прибрежной территорией. Нами были направлены запросы в петрозаводскую администрацию, прокуратуру, Росприроднадзор, Росреестр. В ходе журналистского расследования выяснилось немало интересных деталей.

Владельцем дома и участка оказался известный в Карелии бизнесмен, экс-депутат Законодательного cобрания РК Вячеслав Смородин. Дом и земельный участок ему достались в 1998 году. На сей счет существует полузасекреченное постановление тогдашнего главы самоуправления Петрозаводска Андрея Демина. Речь шла о том, что один гражданин предоставляет другому гражданину в частную собственность по нормативной цене земельный участок, а заодно и стоящее на нем строение.

В процессе передачи земли от одного гражданина к другому площадь земельного участка, с согласия Демина, увеличилась с 600 до 1 500 квадратных метров.

Гражданину, получившему увеличенный земельный участок, Андрей Демин разрешил реконструкцию прежнего жилого дома, возведение хозпостроек и артскважины. Новый владелец должен был до 1 января 1999 года предоставить в администрацию проект реконструкции дома и освоения участка, а по завершении работ внести изменения в технический паспорт жилого дома, заключить договор купли-продажи земельного участка. После поступления денег администрация обязалась выдать свидетельство на право собственности земельного участка. В администрации Петрозаводска сообщили, что земельные отношения до сих пор не оформлены «в надлежащем порядке».

Параллельно выяснилось, что на мысе находится собственность Карельского научного центра (КарНЦ РАН) — старое каменное здание бывшей научно-производственной базы, которое, по словам Смородина, он арендует последние лет двадцать.

Специалисты карельского управления Росреестра провели выездное обследование земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1. Это именно тот участок, который получил в собственность Смородин. Согласно информации управления Росреестра, он был оформлен в собственность в 2009 году и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Правда, границы участка до сих пор не определены, но его декларированная площадь составляет 1500 квадратных метров.

А дальше самое интересное.

«В ходе выездного обследования спутниковым геодезически оборудованием TopconHiperSP частично осуществлен обмер земельного участка по установленному ограждению, определяющему пределы фактического используемого земельного участка. При сопоставлении результатов, полученных в ходе натурных измерений, и сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, установлено (далее — ЕГРН), что площадь территории, огражденной деревянным забором, составляет 13 795 кв.м, что превышает площадь земельного участка на 12 295 кв.м, сведения о которой содержатся в ЕГРН»,

- сказано в официальном ответе из Росреестра.

Другими словами, вместо отведенных 1 500 квадратных метров Смородин занял участок на 12 тысяч квадратных метров больше, незаконно увеличив территорию, которой он распоряжается, в восемь раз!

Специалисты Россреестра отметили, что в результате выездного обследования они выявили признаки самовольного занятия земельного участка. Правда, дальше в Росреестре идти не решились. В ведомстве сослались на постановление российского правительства от 10 марта 2022 года, которое вводит ограничения на возбуждения дел об административных правонарушениях, проведение плановых и внеплановых поверок. «В связи с чем не могут быть составлены протоколы об административных правонарушениях, а также выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства, выявленных в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, проверок», - сказано в ответе.

Управление Росреестра ограничилось профилактическими мерами воздействия на нарушителя и объявило првообладателю земельного участка, как сказано в документе, «предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Предостережение Вячеслав Смородин должен был получить и из Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора. Судя по письму из Росприроднадзора, ведомство предостерегло «правообладателя земельного участка» о недопустимости нарушения требований Водного Кодекса РФ. Речь идет о том, что должны быть сняты ограничения для свободного доступа к Онежскому озеру в районе мыса Сальнов.

На исполнение данного предостережения Смородину дано два месяца. К середине ноября 2022 года берег в районе мыса теоретически должен быть свободен от ограды и заборов, а граждане должны получить возможность беспрепятственно гулять по берегу Онежского озера. В Росприроднадзоре сообщили, что «исполнение предостережения взято управлением на контроль».

Мы обязательно посетим мыс Сальнов, чтобы убедиться в том, что «предостережения» не только дошли до «правообладателя», но и побудили его к действиям.