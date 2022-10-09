Еще три машины собираются купить для Кондопожского ДРСУ до начала зимы

Для Кондопожского ДРСУ, отвечающего за обслуживание дорог в Петрозаводске, Кондопожском, Прионежском и Суоярвском районах, собираются приобрети дополнительную технику. Об этом сегодня сообщается в правительственном паблике.

«В преддверии зимы правительство республики окажет предприятию дополнительную поддержку, будет приобретено 3 единицы техники для зимнего содержания дорог Петрозаводска», - говорится в сообщении группы.

Ранее парк дорожной техники предприятия уже был пополнен. Отмечается, что в этом году Кондопожское ДРСУ закупило более 40 единиц техники, из них при поддержки республиканского правительства - 21 единицу (6 тракторов, 8 КДМ, 1 автогрейдер, 3 погрузчика и 3 «Газели»). (фото unsplash.com, Danny Sleeuwenhoek)