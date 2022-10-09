Два предприятия из Карелии получили медали на «Золотой осени»

АО «Племпредприятие «Карельское» и ООО «Кроноборг» получили золотые награды на XXIV всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Московской области. Об успехах сообщили в региональном Минсельхозе. Предприятия отметили за достижения высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Племпредприятие «Карельское» зарекомендовало себя на российском племенном рынке производителей айрширской породы. На нем содержатся быки-производители с высокой продуктивностью женских предков и высоким содержанием жира в молоке. Предприятие располагает банком семени, в котором хранится 230 000 доз семени от 44 быков айрширской породы, в том числе 28 оцененных.

«Кроноборг» первым привезло в Россию и начало разводить в Лахденпохском районе овец английской породы Оксфорд даун. Животные поражают размерами и показателями мясо-шерстного направления продуктивности. В прошлом году на выставке сельскохозяйственное предприятие также было награждено золотой медалью. (фото паблик Минсельхоза РК)