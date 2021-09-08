В девяти шагах от обрыва. Как распродают берег Онежского озера

Текст и фото: Антонина Кябелева

Процесс выделения земельных участков в Карелии все чаще напоминает хорошо организованный бизнес. Обычных граждан разными способами отрезают от возможности получить у государства землю. Позднее земельные участки «всплывают» на сайтах частных объявлений, где их предлагают приобрести по баснословно высоким ценам.

В одном из недавних расследований нашего издания мы рассказывали, как эта схема работает. Жители вепсской деревни Каскесручей столкнулись, как нам кажется, с более сложным и запутанным сценарием выделения земли «заинтересованным лицам».

Нынешним летом на глазах у всей деревни была уничтожена березовая роща – место, где традиционно жители Каскесручья проводили свои праздники и фестивали. В девяти шагах от высокого обрыва осыпающегося берега Онежского озера началась серьезная стройка. Обеспокоенные столь грубым вмешательством в природный ландшафт граждане обратились с коллективным заявлением к прокурору Карелии и просили проверить законность выделения участков, расположенных на берегу Онежского озера. Обращения были направлены в Северо-Западное теруправление Росрыболовства, в Балтийско-Арктическое управления Росприроднадзора, в министерство национальной и региональной политики. Реальных результатов эта переписка пока, правда, не дала.

Мы тоже попытались разобраться в ситуации, сопоставив рассказы местных жителей, промежуточные ответы из государственных органов власти с теми документами, которые можно найти в открытом доступе. Общая картина произошедшего получилась, мягко говоря, странная. При этом «административный ресурс» (чтоб не сказать коррупция) буквально выпирает из каждой операции по приватизации участка на берегу озера.

Каскесручей расположен на живописном берегу Онежского озера. От Петрозаводска деревню отделяют 109 километров очень плохой дороги. Удаленность от карельской столицы в совокупности с разбитой дорогой делала деревню неинтересной для инвестиций. Но постепенно ситуация стала меняться. Живописные берега озер стали пользоваться повышенным спросом. Да и планы по ремонту автотрассы, которую передали в федеральную собственность, в корне изменили ситуацию. В общем, спокойная жизнь у жителей удаленной вепсской деревни закончилась.

Минувшей зимой в прибрежной защитной полосе Онежского озера появилось небольшое строение, внешне представляющее собой что-то среднее между сараем и несуразным домиком. Местные жители поудивлялись необычной архитектуре, но особого значения этому не придали. Строение было наспех сколоченное, небольшое, стояло хоть и рядом с березовой рощей, но никому не мешало.

«Мы подумали, что появится небольшой домик пенсионера. Ничего страшного»,

- сказал Андрей.

Его насторожило, что, спустя совсем немного времени, участок с домиком появился на сайте «Авито» за 1,2 миллиона рублей. Настоящий шок жители деревни испытали летом, когда увидели, что на месте их любимой березовой рощи началась серьезная стройка.

Огромный котлован под возведение фундамента размером 17 на 17 метров не оставлял сомнений, что планы у хозяина участка далеко идущие.

«Для понимая, в нашей деревне стандартный дом – это 6 на 9 метров. А тут видно, что планируется многоуровневое здание»,

- объяснил Андрей.

Ему удалось переговорить с гастербайтерами из Таджикистана, которые занимались строительством. Они объяснили, что строят дом отдыха. Учитывая не очень хорошее знание русского языка, рабочие могли иметь в виду что угодно – коттедж, загородную виллу или гостевой дом.

С погодой мне повезло. В Каскесручей я приехала в последний день августа. Яркое солнце, еще не расплескавшее до конца роскошь на удивление знойного лета, превращало крутой деревенский берег Онего в потрясающее зрелище. Портил захватывающий пейзаж разве что вырытый котлован с торчащей арматурой. Это и был злополучный участок с кадастровым номером 10:22:0030201:143, где развернулись строительные работы. Недалеко от будущего фундамента красовался тот самый странный домик-сарайчик, которому вначале местные жители не придали значения.

Территория земельного надела была выделена ленточками. Андрей смерил шагами расстояние от конца участка до обрыва берега.

«Ровно девять шагов»,

- резюмировал он.

Судя по ответу из карельского миннаца, участок расположен на расстоянии 24 метров от берега. А значит, решили в министерстве, все по закону, участок находится за пределами двадцатиметровой береговой полосы. Участок, правда, попал в 200-метровую водоохранную зону Онежского озера, где действует специальный режим хозяйственной деятельности. Он не исключает строительство дома, но с соблюдением ряда строгих условий, связанных с защитой озера от загрязнения.

Председатель ТОС Марина Родионова рассказала, что недавно в деревню приезжали специалисты карельского филиала Новгородводхоза из отдела мониторинга и водопользования, которые регулярно замеряют береговую линию. Дело в том, что крутой берег постепенно разрушается. За восемь лет он уменьшился на три метра. По словам Родионовой, специалисты Новгородводхоза возмущались, как вообще можно было выделить участок под жилую застройку на краю разрушающегося берега, и кто разрешил здесь начать строительство!

«У нас отняли самое красивое место для отдыха, где проходили деревенские праздники. У нас другого места нет»,

- сказала Родионова.

Рабочие покинули объект во второй половине августа, после того, как по заявлениям жителей деревни начались проверки.

Дом супругов Николая Борисовича и Елены Евгеньевны находится недалеко от развернувшегося строительства. Николай Борисович обеспокоен тем, что на берегу озера может появится мини-гостиница:

«Это место было испокон веков местом отдыха жителей деревни. И вдруг здесь вырастает дом. У местных жителей возникает вопрос: как это возможно? Причем дом неслабый – 17 на 17 метров. Есть предположение, что он будет для коммерческих целей».

Когда жители деревни стали выяснять, что же произошло, то обнаружили еще два участка в водоохранной зоне, которые пока пустуют. «Хотят весь берег застроить», - печально заключила Елена Евгеньевна.

По соседству с местом, где появился котлован под будущий дом, находится участок с кадастровым номером 10:22:0030201:142. Он фактически примыкает к участку с развернувшимся строительством. По данным Росреестра, этот участок предназначен для ведения садоводства и огородничества и относится к землям поселений. Никаких данных о том, что он передан в аренду или оформлен в собственность, нет.

Намного интереснее ситуация с участком, который следует за ним, – с кадастровым номером 10:22:0030201:142. Он пока тоже пустует.

Но, согласно данным Росреестра, находится в частной собственности с 19 февраля 2021 года. Разрешенный вид использования данного участка – индивидуальное малоэтажное жилищное строительство. На сайте «Авито» уже появилось объявление о продаже 18,5 сотки за 3,7 миллиона рублей!

Жители деревни попросили прокуратура Карелии проверить, насколько законно проводились процедуры выделения и оформления всех трех участков.

Но вернемся к участку, который уже изменил спокойную жизнь всей деревни, лишив людей любимого места отдыха. На официальном сайте Прионежской администрации осенью 2020 года было опубликовано объявление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143. На тот момент вид разрешенного использования участка был - для ведения дачного хозяйства. О том, что на участке будет разрешено строительство жилого дома, тогда речи не было.

Аукцион состоялся 17 ноября 2020 года. Победителем стал некто Андрей Козлов, с которым заключили договор аренды на пять лет. Арендная плата была установлена в размере 301,7 тысячи рублей в год.

Любопытно, что накануне проведения аукциона жителей Каскесручья собрали на общественные слушания. Мероприятие, вспомнила Марина Родионова, состоялось 16 ноября на улице, на автобусной остановке. Предварительно, рассказала Родионова, ее попросили собрать списки жителей деревни, кто хотел бы получить дополнительный участок земли. Наивные граждане посчитали, что в районной администрации решили таким образом проявить заботу о местных жителях. Списки собрали, данные отправили. Люди не догадывались, что аукцион состоится на следующий день.

На общественных слушания, припомнил Николай Борисович, речь шла о границах населенного пункта и правилах землепользования и застройки Рыборецкого поселения, куда относится деревня Каскесручей.

Марина Родионова честно призналась, что тогда люди мало что поняли из объяснений представителя администрации Прионежского района. Но согласились со всеми предложениями.

Предположу, что именно проведение слушаний позволило в дальнейшем изменить вид разрешенного использования земельного участка с садоводства на индивидуальную жилую застройку. Водоохранная зона Онежского озера в деревне Каскесручей попала в функциональную зону жилой застройки специального вида. А списки желающих расшириться из числа местных жителей, скорее всего, никому не были интересны.

После того как возле традиционного места отдыха жителей деревни появилось странное строение, был направлен запрос в управление Росрыболовства. Из ответа следует, что в прибрежной защитной полосе Онежского озера на участке с номером 10:22:0030201:143 построен каркасный дом без фундамента. По данном факту, сообщили из управления Росрыболовства, проводится расследование. Этот ответ был получен в конце мая 2021 года. Чем закончилось расследование, не известно.

В мае 2021 года ответили и из управления Росприроднадзора. В ответе было сказано, что само по себе строительство в водоохранной зоне не запрещено при соблюдении установленного законом специального режима. Вместо того чтобы проверить тревожный сигнал от жителей деревни, в управлении Росприроднадзора предложили самим гражданам собрать доказательства существующих нарушений и, как сказано в письме, «связаться с исполнителем».

Согласно данным Росреестра, право собственности на земельный участок было оформлено 21 июня 2021 года. И это самый любопытный момент. После заключения договора аренды земельного участка, на котором разрешено строительство дома, обычно действует следующий алгоритм: арендатор получает разрешение на строительство, возводит дом, сдает его в эксплуатацию, а только потом ему предоставляется возможность выкупить землю в собственность. К сожалению, у нас нет документов, из которых можно было бы понять, как происходило в случае с участком в деревне Каскесручей. Ведь если в качестве жилого дома было предъявлено странное строение без фундамента с туалетом во дворе, то самое время обращаться в правоохранительные органы. На тот момент на участке одиноко стояло только каркасное изваяние.

Недавно Каскесручей посетила сотрудница отдела архитектуры и управления земельными ресурсами администрации Прионежского района. Она осмотрела участок, вызывающий недовольство местных жителей. В распоряжении редакции есть видеозапись беседы сотрудницы администрации с жителями деревни.

Чиновница подтвердила, что разрешение на строительство дома, где уже вырыт котлован и начато возведение фундамента, в администрации точно не давали.

Это грубое нарушение, и материалы осмотра, пообещала сотрудница районной администрации, будут направлены в карельский госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. При этом она несколько раз акцентировала внимание, что разрешение на строительство дома «В ЭТОМ МЕСТЕ» администрация не давала. Никто не догадался спросить, а давала ли администрация разрешение на строительство в другом месте на этом же участке.

В этой истории вопросов осталось больше, чем ответов. Как берега озер превращаются в частную собственность? Почему строительство идет уже впритык к береговой линии? Как так получилось, что на глазах у всей деревни идет незаконное строительство, а контролирующие органы не проявляют никакого интереса к нарушению законодательства?

Я уверена, что пока правоохранительные органы не дадут четких ответов на эти и многие другие вопросы, водозащитная полоса карельских озер и рек будет активно осваиваться гражданами, имеющими связи, власть или просто денежные ресурсы. Уже сейчас ко многим участкам береговой полосы простому гражданину не подойти. Огораживание водоемов идет полным ходом. Только потому, что в Карелии на это слишком долго закрывали глаза.