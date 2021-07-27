«Форменная мафия». Почему земля под ИЖС достается коммерсантам

Текст: Антонина Кябелева

Полгода назад семья из Петрозаводска решила обзавестись собственным домом, подальше от городского шума. Свободный участок земли супруги нашли в Пряжинском районе. Молодые люди погрузились в непростой процесс оформления земельного участка. Правда, строительство собственного дома пока осталось несбыточной мечтой.

Егор рассказал, с чем пришлось столкнуться на пути к заветному клочку земли. Он уверен, что обычной семье участок земли для индивидуального жилищного строительства в Карелии просто так не получить. «Это форменная мафия», - теперь убежден он.

В земельных вопросах Егор – новичок. Никогда раньше он не пытался получить земельный участок. Супруги не имеют никаких льгот. Муж, жена, ребенок – самая обычная, можно сказать, рядовая семья.

«Я самостоятельно нашел участок в деревне Чуралахта Пряжинского района. Стандартные пятнадцать соток. Деревня расположена на берегу Сямозера. Это малая родина моей супруги. Участок был не занят, находится в границах сельского поселения, там растет лес»,

- рассказал Егор.

Супруги за свой счет провели кадастровые работы. В карельском управлении земельными ресурсами, объяснил мой собеседник, сказали, что так будет быстрее: «Кадастровые работы обошлись нам в 12 тысяч рублей. В управлении земельными ресурсами нас предупредили, что в случае проигрыша на аукционе деньги мы потеряем. Мы согласились, так как ждать еще год, когда кадастровые работы проведут за счет государства, мы не хотели».

После того как было опубликовано объявление о проведении аукциона, нашлось немало желающих приобрести участок. Аукцион, который состоялся в конце июня, привлек шесть участников.

«Помимо нас с супругой, физических лиц в аукционе не участвовало. Остальные были представители частных компаний и индивидуальные предприниматели, которые занимаются кадастровыми работами, межеванием, строительством. Обычных людей, которые, как и мы, хотели бы построить для себя дом, не было. Сразу бросилось в глаза, что остальные участники аукциона хорошо знакомы между собой. До начала аукциона они оживленно друг с другом беседовали, обменивались информацией»,

- заметил Егор.

По его словам, один из участков предложил ему 20 тысяч рублей за отказ от участия в аукционе: «Я спросил, зачем это ему нужно. Мне популярно объяснили, что тогда участок можно будет взять по дешевке и быстро продать на сайте Авито. Естественно, я отказался. Мне откровенно сказали, что я в любом случае не выиграю».

Егор заметил, что желающие приобрести землю в деревне Чуралахта плохо себе представляли, где он, вообще, расположен. По его мнению, у них была единственная цель – выиграть аукцион целью дальнейшей перепродажи земли. Причем, отметил мой собеседник, истинных целей никто даже не скрывал:

«В процессе аукциона арендую плату у нас «догнали» с 19 тысяч рублей до 460 тысяч рублей в год. При этом шаг был 500 рублей. Четыре участника дошли до 100 тысяч рублей в год и прекратили участие. А один господин торговался до 460 тысяч рублей в год. Очевидно, что платить за заросший лесом участок 40 тысяч рублей в месяц – это безумие. Мы были вынуждены отказаться».

Егор рассказал, что на следующей день позвонил председателю аукционной комиссии Елене Никандровой. Она «утешила», что он не единственный, кто оказался в подобной ситуации. Но, так как все происходит в законных рамках, то в управлении земельными ресурсами не в состоянии что-то изменить. Примерно так можно передать главный смысл состоявшегося разговора.

Во время аукциона, обратил внимание Егор, Никандрова, оглашая предложенную им цену в 370 тысяч рублей, вместо того, чтобы озвучить третий раз цену и сказать: «Три. Продано», замешкалась. По его словам, она вдруг акцентировала внимание участников, что сейчас лот будет продан участнику № 1.

«После этих слов человек, который там сидел и по мессенджеру согласовывал с кем-то цену, резко оторвался от телефона и поднял цену»,

- вспомнил Егор. Странности в поведении сотрудника управления его насторожили.

Он направил заявление в министерство имущественных и земельных отношений РК с просьбой провести проверку и отменить результаты торгов. И получил ответ, что поведение аукциона прошло в соответствии с законодательством, а «временной промежуток между троекратными оглашениями аукционистом очередной цены не установлен».

В этот же день проводились и другие аукционы. Егор рассказал, что происходящее отчетливо доносилось сквозь закрытые двери. Одна женщина даже заплакала, когда поняла, что у нее нет таких огромных денег, чтобы взять землю в аренду. По наблюдениям Егора, торги происходили по обкатанной схеме. На аукцион приходит «физик» - человек, который, действительно, хотел бы построить для себя дом, и сразу же вокруг него появляются представители различных коммерческих структур, которые тоже заявляются на торги. Дальше все просто: «ценник» нагоняется до того предела, пока гражданин не сдастся. По словам Егора, многие из «коммерческих» участников даже не выходят из зала, так как заявляются сразу на все аукционы, которые проводятся в течение дня.

«Заявители меняются, а они там просто на стульях сидят вальяжно и делают все, чтобы не позволить гражданину получить землю под ИЖС. Фактически обычному человеку не получить землю, хотя формально все вроде бы законно. С моей точки зрения, данная схема «обнуляет» право граждан на получение участков по адекватным ценам, что тормозит развитие индивидуального жилищного строительства. Я готов торговаться с соседом или такой же семьей, которая бы хотела построить себе дом. Но граждане с ограниченными ресурсами всегда будут проигрывать бизнесу, который делает на этом деньги, перекрывая нам путь к земле»,

- сказал Егор.

Если зайти на официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов и проанализировать хотя бы несколько десятков завершенных аукционов, то фамилии «профессионалов» сразу же бросаются в глаза. Можно выделить с десяток фамилий, которые «перетекают» из одного лота в другой. Правда, ничего противозаконного в этом нет.

Намного интереснее, как дальше реализуется схема извлечения прибыли от сделок с землей. Очевидно, что мало выиграть лот. Сразу отказаться от него нельзя, в противном случает он уйдет другому участку торгов. В любом случае необходимо подписать договор аренды и морально быть готовым к тому, что какое-то время придется платить солидные суммы. Во всяком случае, солидные в масштабах семейного бюджета.

И тут произошел редкий случай журналистского везения. Через месяц после проведения торгов, ночью 27 июля на сайте Авито появилось новое объявление о продаже земельного участка в деревне Чуралахта. Того самого участка, где Егор хотел построить себе дом. Участок, расположенный рядом с Сямозером, предлагает приобрести мужчина по имени Федор за 900 тысяч рублей. Мне удалось переговорить с Федором и расспросить его о нюансах предполагаемой сделки.

Федор честно сказал, что участок находится у него в аренде. В ближайшее время будет проведена таксация зеленых насаждений на участке и получено разрешение на вырубку.

- Мы планируем там строительство. Будем там ставить дом квадратов на шестьдесят с коммуникациями, с септиком, со скважиной, но небольшой домик. Не на двести квадратов, не на сто. Если кому-то сейчас интересно самому все построить, а не готовый покупать, можно рассмотреть этот вариант. Вообще аренда там идет с правом выкупа после строительства дома,

- объяснил Федор.

- То есть участок можно купить, когда дом уже будет завершен? – недовольно спросила я.

- Да. Когда дом будет стоять, можно будет выкупить за два процента кадастровой стоимости.

- Я не понимаю. Если мы сами будем строить, то мы сами все будем оформлять?

- Да. Но мы помогаем со всеми этими вопросами. Просто, видите, до октября прошлого года у нас была возможность переуступать право аренды. Росреест по договору переуступки прав давал возможность. Сейчас они не дают переуступать. Но можно сделать следующим образом. Ставится фундамент, либо сваи, либо заливается – все, что угодно, любой фундамент. Регистрируется как объект незавершенного строительства и происходит продажа объекта. А земля у нас не может отдельно существовать от объекта. Поэтому она автоматом переходит уже собственнику.

- То есть, вы должны там что-то построить, оформить в собственность и только потом мне перепродать?

- Да, все верно.

Федор сказал, что потребуется пару месяцев, чтобы сделать таксацию, вырубить деревья и что-то построить.

- Мы уже планируем через две недели загонять туда бригаду, - сообщил он.

Это, собственно говоря, является завершающим аккордом в, судя по всему, весьма распространенной в Карелии схеме "индивидуального жилищного строительства" в обход граждан. Очевидно, что размер извлекаемой прибыли зависит от многих компонентов. Насколько привлекательным является участок, какова окажется арендная плата, в сколь сжатые сроки удастся что-то построить и оформить землю в собственность, в какую сумму выльется само строительство. Судя по тому, что гражданам все сложнее пробиться к земле, минуя посредников, игра стоит свеч.

Тут самое время задаться вопросом: а для чего существуют власть с ее многочисленными «органами»: управлениями, комитетами, министерствами и ведомствами? Один из избытых ответов гласит, что власть обязана соблюдать баланс интересов между гражданами и бизнесом. Но в случае с выделениями земельных участков в Карелии явно что-то сильно переклинило в сторону коммерции. Ненормально, когда обычный гражданин не может получить земельный участок для строительства дома, а вынужден отчаянно и, как правило, безрезультатно бороться с хорошо отлаженной машиной по отъему земли у простых смертных.

Я не специалист в области земельных отношений, и мне сложно сказать, существуют ли законные механизмы прекратить эту земельную вакханалию. Если они есть, их нужно применить. Если же они отсутствуют, то, как мне кажется, руководители управления земельных ресурсов, регулярно наблюдая, как людей оставляют без земли и надежды, должны бы первыми бить тревогу, предлагая правовые сценарии решения проблемы. Почему этого до сих пор не произошло, лично мне не очень понятно.