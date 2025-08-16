Лесные пожары в Карелии: минприроды рассказало о рекордных цифрах

В этом году в Карелии зарегистрировано рекордное число лесных пожаров - 183. В прошлом году для сравнения в этот же период было 73. В республике был объявлен режим ЧС. Когда горят леса, возникают не только вопросы, но и опасность угрозы населенным пунктам, появляются запреты и ограничения. Обо всем этом мы спросили у замминистра природных ресурсов и экологии Руслана Хусяйнова. Представляем вам нового участника проекта «От первого лица».

«На сегодняшний день оперативная ситуация такова, что все лесные пожары локализованы. В Муезерском и Суоярвском районах, где еще были зарегистрированы очаги возгорания, лесные пожары также ликвидированы. Конечно, будет проводиться патрулирование этих участков, чтобы избежать повторных возгораний. В этом году у нас рекордное количество лесных пожаров - 183. И в некоторых районах, в частности в Муезерском и Лоухском, было по 38 пожаров одновременно. Именно поэтому был введен режим ЧС»,

- уточнил Руслан Хусяйнов.



На помощь карельским пожарным приезжали специалисты из республики Марий Эл - 24 человека и 49 пожарных из Тюмени.

Как рассказал представитель министерства природных ресурсов Карелии, все они уже улетели домой. Отметим, что наши спасатели выезжали тушить леса в Забайкальский край.