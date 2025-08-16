Мошенники научились подделывать контакты в телефоне

Под видом служб банка или доставки аферисты присылают пользователям вредоносный файл. При помощи него злоумышленники меняют контакты в телефонной книге жертвы, предупреждает «Lenta.ru».

Также мошенники могут представиться знакомыми или коллегами. Они отправляют какую-то важную информацию, и если пользователь скачивает ее, то устанавливает вредоносный файл.

Россиянам посоветовали никогда не открывать вложения из сообщений от неизвестного отправителя и не скачивать их. © «Петрозаводск говорит»