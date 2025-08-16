16 августа 2025, 15:00
Общество

Грузовой поезд загородил проход к пассажирской платформе

Инцидент произошел на станции Томицы
Поезд на вокзале
Фото: «Петрозаводск говорит»

12 августа грузовой поезд остановился рядом с пассажирской платформой. В ситуации разобрались и наказали виновных, сообщает пресс-служба Минтранса Республики Карелия.

Причиной стала ошибка поездного диспетчера. Его уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

С диспетчерским персоналом также провели дополнительный инструктаж, чтобы эта ситуация больше не повторялась. © «Петрозаводск говорит»

