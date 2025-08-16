Спасенную нерпу выпустили в Ладожское озеро

Фонд друзей балтийской нерпы с апреля выхаживал нерпу, которую спасли в Сортавале. Вчера ее наконец-то отпустили в Ладогу, сообщила пресс-служба водоканала Санкт-Петербурга.

Когда нерпа только попала в фонд, ее вес составлял около 4 кг, это в три раза меньше нормы. На тот момент животному было уже 1,5 месяца. Работники фонда назвали нерпу Норпой, что в переводе с карельского означает «нерпа».

За четыре месяца нерпа восстановилась и освоила навыки охоты. Теперь она вернулась домой. Всего за этот сезон в Финский залив и Ладожское озеро вернули 39 детенышей. © «Петрозаводск говорит»