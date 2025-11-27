Стало известно, на что тратят региональный маткапитал в Карелии

В регионе действуют различные меры поддержки семей с детьми и будущих родителей.

В этом году уже 43 студентки получили выплату в 100 тысяч рублей в связи с рождением ребенка. Такую меру поддержки женщин, обучающих в профессиональных образовательных организациях и вузах и которые родили до 25 лет, ввели в Карелии с этого года.

Также в регионе расширили возможности использования регионального материнского капитала. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, а также покупку земельного участка, образование детей.

По предварительным наблюдениям карельского Минсоцзащиты, чаще всего региональную выплату тратят на оплату детского сада – такой возможностью воспользовались 490 семей. Еще 253 семьи потратили средства регкапитала на ремонт жилья, а 172 семьи смогли улучшить условия жизни. 38 семей направили региональный маткапитал на покупку сельхозтехники, 8 семей – на автомобиль, одна семья – на приобретение земельного участка, а 12 – на образование ребенка.

Также в Карелии многодетных награждают государственными наградами.