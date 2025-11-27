За хорошее поведение с мужчины сняли уголовную ответственность

В Суоярви на мужчину завели уголовное дело за хранение боеприпасов, но он активно раскаялся, сам пришел в правоохранительные органы и помогал расследованию. За это с него сняли ответственность, сообщили в пресс-службе местного суда.

У мужчины дома нашли спортивно-охотничьи патроны, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию.

Ранее мужчина не был судим. Он способствовал раскрытию и расследованию преступления, сам указал комнату в доме, в которой хранил боеприпасы, добровольно участвовал в оказании благотворительной помощи. Тогда суд решил прекратить уголовное дело.