Карельским пожарным вручили награды МЧС России

Огнеборцы пожарной части № 45 из посёлка Ладва-Ветка Игорь Чистяков и Антон Шошин удостоены государственных наград за проявленное мужество и профессиональные действия при тушении пожара в населённом пункте. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В декабре прошлого года пожарные эвакуировали через окно квартиры, где был пожар, трёх человек: женщину-инвалида, женщину в обморочном состоянии и мужчину. Своими решительными действиями герои спасли жизни людей.

За проявленную смелость и героизм командир отделения пожарной части Игорь Чистяков удостоен медали МЧС России «За спасение на пожаре», а пожарный Антон Шошин получит знак отличия «За заслуги» МЧС России.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о пожаре в пятиэтажке Петрозаводска.