Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Петрозаводске

В среду, 26 ноября, в Петрозаводске произошел пожар на улице Лесной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в доме №5. Горел балкон, в результате пожара он серьезно пострадал. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь специалистов.

Ранее сообщалось о том, что людей спасли из пятиэтажки в Петрозаводске.