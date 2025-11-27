27 ноября 2025, 11:45
Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Петрозаводске
Пожарные карельской столицы тушили возгорание в доме на улице Лесной
Фото: freepik
В среду, 26 ноября, в Петрозаводске произошел пожар на улице Лесной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в доме №5. Горел балкон, в результате пожара он серьезно пострадал. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь специалистов.
