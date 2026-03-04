70-летнего финна заподозрили в поджоге дома и гибели семьи из Африки

В финском городе Вантаа в результате пожара в доме погибли пять человек – семья из Африки. В полиции предположили, что кто-то совершил поджог. Подозрение в гибели взрослых и детей легло на соседа – 70-летнего финна, пишет портал 47news.

В ночь на 3 марта в доме случился сильный пожар, погибли пятеро сомалийцев – детям было всего 3, 6 и 8 лет. Выжить удалось младенцу, его обнаружили в коридоре. Медики госпитализировали также четверых человек и осмотрели еще 29.

Правоохранители задержали соседа погибшей семьи. Его заподозрили в убийстве и причинении значительного вреда имуществу. Правоохранители считают, что жильцы дома не были целью поджигателя. По данным зарубежного источника, они исключили расистский мотив. Огонь распространился из его квартиры. Пожилой финн сам пришел в полицию.