4 марта в Карелии будет облачно, на дорогах – снежные заносы

Сегодня, 4 марта, в Петрозаводске будет облачно, ожидается снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём 0,+2°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов ожидается снег. На дорогах снежные заносы. Ветер днем юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днём -2,+3°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днем -2°С.

В Кеми днем -3°С.

В Кондопоге днем +2°С.

В Медвежьегорске днем -1°С.

В Олонце днем +3°С.

В Пудоже днем 0°С.

В Сегеже днем -1°С.

В Сортавале днем +4°С.

В Суоярви днем +2°С.