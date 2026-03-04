04 марта 2026, 06:30
4 марта в Карелии будет облачно, на дорогах – снежные заносы
В среду в Карелии температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов
Сегодня, 4 марта, в Петрозаводске будет облачно, ожидается снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём 0,+2°С. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии будет облачно. В большинстве районов ожидается снег. На дорогах снежные заносы. Ветер днем юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днём -2,+3°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днем -2°С.
В Кеми днем -3°С.
В Кондопоге днем +2°С.
В Медвежьегорске днем -1°С.
В Олонце днем +3°С.
В Пудоже днем 0°С.
В Сегеже днем -1°С.
В Сортавале днем +4°С.
В Суоярви днем +2°С.