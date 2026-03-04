Отключать квартиры должников от тепла и воды хотят запретить в России

Отключать квартиры за долги по коммуналке от отопления и воды предложили запретить. Проект закона внесли в Госдуму.

Инициаторы предложили установить запрет на отключение жилья должников от отопления при неполной оплате услуг (газоснабжения или электроснабжения, если газ или электрическое отопление используется для отопления).

В многоквартирных домах предлагают запретить отключать холодную воду и услуги водоотведения при их неполной оплате, сообщает «Российская газета».

Депутаты обратили внимание, что в законе есть запрет на отключение отопления, но запрета на отключение газоснабжения и электроснабжения, используемого в целях отопления, при наличии долга прямо не установлено. Авторы проекта предложили уточнить формулировки.

Подобные меры позволят защитить право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях.